Caso Joselyn: neuroinfección causa su deceso en hospital

Autoridades del Hospital General "Amparo Pape de Benavides" informaron que la causa del fallecimiento de Joselyn fue una neuroinfección, que causó daño al sistema nervioso. Ahora se investigará el origen y seguimiento que se le dio al caso antes de que ingresara al hospital.

Ángel Cruz García, director del hospital, explicó que la joven ingresó el pasado lunes en la noche con un cuadro infeccioso severo y, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció la mañana del martes a las 6:40 horas. Indicó que cualquier defunción es lamentable, sobre todo en menores, donde dijo que como médicos, no desean que los pacientes lleguen a condiciones críticas y mucho menos que tengan este desenlace.

"Ingresó con nosotros el lunes como a eso de las 8 o 9 de la noche, llegó con un problema infeccioso importante, se le dio el manejo, pero desgraciadamente, se perdió la lucha para sobrevivir".

De acuerdo al director médico, el diagnóstico es una neuroinfección, un padecimiento que afecta el sistema nervioso y que aunque en pocos casos pueden presentarse casos graves, como en el caso de Joselyn. Tras el fallecimiento se iniciará una investigación a través del Comité de Morbimortalidad donde se estudiará el origen del padecimiento, los primeros síntomas, y el seguimiento que se dio, el tipo de medicamentos que se suministraron y que llevaron a este lamentable desenlace.

"El caso nos causa preocupación y ocupación; tenemos que revisar todos los antecedentes clínicos de la paciente: cuándo empezó, dónde fue atendida, si se le hizo un diagnóstico adecuado y si se le dio el tratamiento correspondiente".

De acuerdo a la información, la menor fue atendida a través de consultorios externos y no acudió a alguna institución de salud. Según la nota médica, la adolescente presentaba desde días antes síntomas como dolor de cabeza, dolores articulares, fatiga y, posteriormente, convulsiones. Señaló que este tipo de casos no son frecuentes, pero eso no quiere decir que no se puedan presentar, por lo que se tiene la obligación de investigar cómo inició, cómo evolucionó y por qué terminó en el fallecimiento de la joven.