Causa pánico el fuerte estallido

MONCLOVA., COAH.-Momentos de terror vivieron vecinos de la calle Manuel Doblado del fraccionamiento Carranza, luego de la explosión provocada en el domicilio de la familia Gutiérrez Llanas, lo anterior el pasado 24 de diciembre minutos antes de las 8 de la noche, cuando se encontraban preparando la cena navideña y solo escucharon un fuerte estruendo, corriendo al exterior de los domicilios para ponerse a salvo.

Cuartos colapsados, una barda destruida y vidrios quebrados es el saldo preliminar de los daños que dejó la explosión en una vivienda aledaña a la casa donde se registró la explosión, pues no solo las viviendas de al lado, sino las de atrás sufrieron daños menores y no en su estructura como se pensaba en un inicio.

Como se informó, el accidente se suscitó en la calle Manuel Doblado del Fraccionamiento Carranza cuando la cena de noche buena de la familias del lugar fue interrumpida por una explosión que se produjo por la acumulación de gas butano, accidente que dejó como saldo la pérdida total de la casa y cuatro personas lesionadas, entre ellas un hombre que lucha por vivir en el área de terapia intensiva del Hospital Amparo Pape.

Fue la señora Nohemí Ibarra, vecina del lugar quien relató que el fuerte estruendo causado por la explosión fue causó graves daños a algunas casas aledañas, siendo la casa que ella renta una de las principales afectadas, pues se encuentra al lado de la casa colapsada por la explosión.

“La explosión nos sorprendió, yo llegué de mi trabajo y me puse a preparar la cena navideña con mi mamá, estábamos en la cocina me senté en la mesa que se ubica frente a la venta del pasillo que da a la casa de al lado, de repente vi como los vidrios venían hacia a mí, se escuchó una explosión muy fuerte, por lo que salimos corriendo de forma inmediata”.

La vecina comentó que luego de que se reincorporaron, vieron como los vidrios saltaron por toda su cocina, por lo que inmediatamente sacó a su madre y sus tres hijos de la vivienda, desconociendo hasta ese momento que fue lo que generó la fuerte explosión.

Dijo que con la ayuda de sus hijos cerró sus tanques de gas, para evitar un segundo siniestro, para luego revisar lo sucedido con sus vecinos, viendo también los daños que sufrió en su vivienda.

La señora comentó que la casa que ella habita es de renta, por lo que de inmediato dio parte a los dueños para que acudieran a evaluar los daños que sufrió el inmueble, aunque desconoce si se cobrarán las reparaciones, ya que la familia se encuentra en una grave situación de salud.

Por su parte la señora Cecilia Salazar dijo que su casa aunque está retirada de la vivienda también sufrió daños, pues con el estruendo dos vidrios grandes de la concina explotaron, esto luego de del fuerte estallido que se escuchó en el lugar, aunque hasta el momento no han revisado el resto de la vivienda.

Mencionó que como vecinos están conscientes de que esto fue un accidente por lo que los daños los repararán ellos mismos e incluso buscan apoyar a la familia, ya que nadie está exento de sufrir un accidente similar.