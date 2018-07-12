Celebra 10 años de carrera artística

Leandro Ríos nace un 19 de octubre de 1982 y este año está por cumplir 36 años de vida. En entrevista exclusiva para La Voz cuenta su historia, así como los problemas a los que se ha enfrentado, pero sobre todo comparte la felicidad de estar cumpliendo 10 años de carrera artística.

Hace 10 años Dios me dio la oportunidad de iniciar este sueño de empezar a cantar.

Su historia

Desde muy niño con la inquietud de cantar a pesar de que en mi casa mi familia no había cantantes, no hay músicos, pero mi papá fue bohemio de afición y amigo del barro, le gustaba mucho la música, disfrutaba mucho el tiempo con sus amigos.

Siempre había música en mi casa entonces desde muy chico yo me enrolé con ella a los 13 años empecé a trabajar con los Cadetes de Linares, de ahí me fui con otras agrupaciones, fui coordinador, manager, trabajé de staff, estuve de promotor, estuve en ventas, pero siempre con la intención de algún día yo ser el que estuviera interpretando las canciones.

Hace 10 años Dios me dio la oportunidad de iniciar este sueño de empezar a cantar y cuando iba a iniciar mi familia se interpuso un poco me decía que no que eran muchos vicios. Al final de cuentas mi familia que estaba muy fuera de este negocio, son desveladas, alcohol, mujeres, drogas, que rodean desafortunadamente, aunque uno quisiera decir que no es así, mucha gente externa piensa en esto, es justos por pecadores. Pasan los años, arranqué, fui con mi grupo a buscar un espacio en este hermoso trabajo.

Nace “El Penco”

Yo empecé como Leandro Ríos y su grupo eslabón, hace 10 años. Posteriormente le quitamos “el eslabón” que aun así se llama el grupo que me acompaña. Pasé a ser solo Leandro Ríos. Mi padre falleció hace 6 años y cuando él muere mi papá tenía un apodo para mí. Yo tenía una pasión muy grande por los caballos, desde niño tuve ponys, y hasta la fecha sigo teniendo caballos. Entonces cuando papá murió me pongo el apodo que él me decía, que me heredó. Cuando él murió yo me iba a retirar, por la misma razón, de su muerte, además yo sentía que no estaba dando lo que yo quería dar.

Le puse el sobrenombre con el que jugamos toda la vida. Para que en cada cartelera, en cada disco, en cada presentación, a los niños por ejemplo se les hace muy fácil identificarse con ese nombre. Entonces es como mantener a mi papá vivo siempre conmigo.

Son 10 años de caminar, 10 años de caídas, de raspones en las rodillas, de levantarnos, de llantos de risas, de querer desistir, pero siempre creeme que estos 10 años hemos trabajado muy apegado con la gente que nos apoya. Llegan mensajes muy bonitos que son los que cargan las pilas.

El estilo de Leandro Ríos

Es música Norteña, 100%. Fue con la música con la que yo crecí, fue mi música de cuna. Además la música norteña no es moda, no es un éxito momentáneo, no es una fusión de nada, la música norteña no nació por ningún exponente que vino a hacerla grande, es grande por sus mismos exponentes de hace muchos años. Creo que hoy más que nunca debemos defenderla porque hay mucha moda, muchas novedades y fusiones que al final de cuenta debemos defender las raíces para que no se vayan. Entonces, todo eso es lo que me hace querer seguir con la música norteña. Aquí en Monclova son muy norteños, les gusta mucho el acordeón, el bajo sexto y además aquí les gusta combinar mucho la música norteña con agua muy fría. La gente de Monclova son muy amenos, muy amigables, les gusta mucho la música, el baile, la cantada. Y yo creo que por eso hemos sido muy tercos en poner la música año tras año en la radio en Monclova.

Según tu experiencia es verdad o mentira lo que se dice sobre los vicios en la industria de la música.

Creo que la educación se aprende en casa, mis papás me brindaron una educación extraordinaria. Nunca he perdido la línea por la que yo entré aquí, que es por cantar.

Hace poco yo estuve en casa de mi mamá, y le dije a mi mamá son 10 años de andar en esto, y si algo quiero reconocerme es que nunca he caído en vicios. Jamás ni de mujeres, siempre he respetado a todo mi público, jamás he revuelto una cosa con otra, de drogas mucho menos. Antes de empezar a cantar yo padecí de un alcoholismo y tuve el valor y los pantalones para salir de él.

Creo que es difícil, más bien no es difícil, pero tienes que tener bien en claro a lo que vienes a esta carrera, porque de repente el ambiente se convierte muy tóxico. Creo que la educación se aprende en casa, mis papás me brindaron una educación extraordinaria, y la sigo al pie del renglón, mi papá me dejó muy buenas herramientas y mi mamá me las sigue recordando. Nunca he perdido la línea por la que yo entré aquí, que es por cantar.

Mejores experiencias en tu carrera de cantante

Yo creo que todas las experiencias son bonitas, desde una vez que cantamos con 80 mil, 100 mil personas, y cuando cantamos frente a 20 personas. Porque nunca me he rajado, aunque no haya ni con qué pagarme, yo le toco a esas 20 gentes porque si no les toco a esas 20 mañana no habrá 40.

Siempre me he divertido, lo más bonito que me deja a mí esta carrera es el platicar con la gente, conocer a muchas personas, escucharlos, los niños. Uno nunca sabe hasta dónde puede llegar la música. Ver niños cantando, nos han tocado experiencias que yo no platico ni publico pero nos ha tocado tocar para niños con capacidades distintas y se saben mejor las canciones que yo. Yo solo he regalado un sólo sombrero en mi vida, y fue a un joven que después me enteré es un campeón de natación de los paraolímpicos. Te das cuenta que cuando obras bien y haces el camino del bien te llegan bastantes bendiciones y son cosas bien bonitas.

Al final se despidió agradeciendo a todo el público que durante estos 10 años lo ha apoyado.

El futuro para Leandro Ríos

Vamos a grabar la próxima semana un DVD de los 10 años, lo vamos a grabar en Saltillo, Coahuila. Vamos a la feria de ahí y me da gusto que sea en Coahuila porque es un Estado que siempre me recibe muy bien. Y vamos a grabar la presentación en vivo y de ahí saldrá el DVD a la venta a finales de octubre, finales de noviembre. Todo este año han sido festejos, algunos altibajos, pero abriendo muchas fronteras. Este año fui por primera vez a El Salvador con “Voy a tumbar la casita” que es el sencillo que tenemos en la radio, estuvo 4 semanas en primer lugar en la radio allá. Luego segundo lugar en Guatemala.

Estamos en el estudio grabando temas nuevos, entonces vamos a cerrar el año con muchas sorpresas. Vamos a cerrar el festejo fuerte como se debe cerrar, pero siempre grabando esos temas que son de la vida común, diaria. De la gente que somos criados y seguimos esa crianza como todos, normales, sin personajes, sin alardear de nada, simplemente ser felices y con letras sin incitar a violencia, con letras que puedan compartir en familia, que pueda haber esa comunicación auditivamente entre jóvenes y papás y seguir representando a la música norteña.

Al final se despidió agradeciendo a todo el público que durante estos 10 años lo ha apoyado, incitando a que sigan escuchando la música norteña, de todos sus compañeros.