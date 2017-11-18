Celebra 70 años de la primaria Héroes del 47

En el marco del aniversario número 70 de la escuela primaria Héroes del 47, autoridades educativas de la región Centro del estado encabezaron un evento lleno de presentaciones de bailables, de música, donde también se entregaron reconocimientos a los alumnos, ex alumnos más destacados y a los estudiantes de lo que fue la primera generación del plantel.

José Mario García Cano, director de la institución que cumple siete décadas de educar a niños monclovenses, programó un emotivo convivio donde se rindieron honores a la bandera y finalmente se destacó la trayectoria de la escuela.

Estuvo presente el subdirector de Servicios Educativos Félix Alejandro Rodríguez Ramos, el director de Educación de Primarias Estatales José Flavio Chavarría Reyes, la Supervisora de Zona escolar 202 Blanca Marissa García Ibarra y demás autoridades.

Estos entregaron reconocimientos a algunos de los miembros de la primera generación del plantel mismos que fueron encontrados por el archivo que tiene la institución pública fundada 70 años atrás.

Algunos apoyados con aparatos ortopédicos acudieron al llamado de las autoridades a recibir su reconocimiento por haber formado parte de la primaria.

Finalmente se realizaron las presentaciones de alumnos cantantes y músicos frente a todos los presentes, a los alumnos se les exhortó a esforzarse para dejar en alto al nombre de la primaria Héroes del 47 que seguirá trabajando en mejorar la educación primaria día con día.