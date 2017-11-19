Celebra Cáritas posada navideña

Como todos los años Cáritas Región Siderúrgica realizó su Posada Navideña con apoyo de HEB, en donde llevaron alegría y el espíritu de esta época del año a más de 5 mil personas de Monclova y Frontera.

Música, juegos, números artísticos, fueron parte de la convivencia que se dio el día de ayer en las instalaciones de la unidad deportiva Nora Leticia Rocha, en donde se dieron cita una gran cantidad de personas.

Miguel Kuri, presidente del Consejo de Cáritas mencionó que este es un evento que se ha convertido en una tradición, en donde año tras año realizan estas actividades con el fin de convivir y compartir un momento de felicidad.

Este evento es apoyado por el centro comercial, que a lo largo del año contribuye con la asociación con el Banco de Alimentos, así como el redondeo que se utiliza para las obras y finalmente la posada navideña.

Dentro de la posada se convoca a las familias que son beneficiadas con los programas de la institución, así como las personas que se encuentran en condiciones vulnerables de las colonias que están en la periferia.

Comentó que cada año se ha tenido un crecimiento, por lo que se buscan espacios en las que se pueda atender a la población que acude, y este año se tuvo la presencia de entre 5 y 6 mil personas.

“Esta convivencia se hace con la finalidad de dar un poco de esperanza y alegría, que la gente se divierta, es un poco de dar esperanza, que es la intención de la Navidad y nazca ese deseo de ayudarnos unos a otros, de compartir, por lo que en el mensaje dijimos que ahora ellos nos ayuden a trasmitir esa alegría a la comunidad”.

En la posada navideña se tuvo entretenimiento para chicos y grandes, por lo que niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad pudieron disfrutar de esta actividad. Juegos, regalos y demás, pero lo más importante la convivencia que se tuvo entre la comunidad.