Celebra Fundación Milma brigada de Salud Animal

La Fundación Milma llevó a cabo una campaña de vacunación, desparasitación, consulta y placas de identificación a bajo costo, para prevenir y proteger a las mascotas en invierno.

Fue en la colonia El Pueblo en donde se realizó dicha campaña que tuvo buena respuesta por parte de la ciudadanía.

La fundación tiene 4 años desde su fundación y frecuentemente realizan estas campañas para contribuir al cuidado de las mascotas.

La ciudadanía ha tomado mucha conciencia, cada vez es mayor la participación y responsabilidad de la gente con sus animales.

Constantemente publican en la página de Facebook de Fundación Milma perritos extraviados, por eso la importancia de tener una placa de identificación para que sea más fácil contactar a los dueños.

También difunden fotografías de perros callejeros que son puestos en adopción, por semana al menos 5 perros se ponen en adopción, es difícil conseguirles un hogar, sobre todo si se trata de perros adultos.

“Como sociedad hay que entender que todos somos responsables de los perros que hay en la calle porque ellos no nacieron ahí, alguien los puso ahí, alguien abandonó a esa mascota y por eso hay tanta sobrepoblación canina”, comentó Edith Pérez Alvarado integrante de la fundación.

No se puede recoger a todos los perros, la fundación no depende de ninguna institución pública, pero buscan una sociedad mejor en donde los niños y la familia puedan estar más segura sin contaminación y enfermedades de perros en la calle.

“Los animales son seres vivos que merecen respeto, que habitan con nosotros y hay que cuidarlos de la mejor manera para que no anden en la calle sufriendo, pasando hambre, frío y que sigan en reproducción”, señaló Edith Pérez.