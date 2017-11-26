Celebra IMSS con carrera atlética

En el marco del festejo del 55 aniversario del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monclova, hoy se realiza una carrera de cinco kilómetros, donde podrá participar la población en general y recibir el beneficio del sorteo de pantallas y electrodomésticos al final del recorrido.

Al menos 560 personas entre trabajadores, derechohabientes del IMSS y ciudadanos en general se inscribieron ya en esta competencia, la cual comenzó su registro desde el pasado dos de noviembre.

Se podrá correr, trotar o incluso caminar en los cinco kilómetros, partirán los asistentes de la explanada del teatro del Seguro Social.

Desde el día de ayer se inició con la entrega del kit de los participantes que consta de playera de la carrera y las bebidas hidratantes que apoyarán a los corredores.

Al finalizar en las instalaciones del Seguro Social que fueron inauguradas en el año de 1962 se realizará el sorteo por parte de los titulares de la clínica siete, quienes también participarán en el recorrido de los cinco kilómetros.