Celebra la UANE su “Expo Universitaria”

La Universidad Autónoma del Noreste realizó una “Expo-Universitaria” dirigida a cientos de alumnos de diferentes bachilleratos de Monclova a quienes se les informó el plan de estudios que ofrece el campus Monclova en sus once carreras.

En el Auditorio del plantel fue donde se efectuó el evento en donde los estudiantes de las licenciaturas e ingenierías informaron a los próximos egresados de preparatoria las oportunidades que hay en cada una de las especialidades y la forma en que viven su experiencia estudiantil.

El director del campus Jesús Gonzáles Alanís se encargó de la inauguruación de la Expo Universitaria que dio inicio en punto de las 10:00 de la mañana.

Al momento se abrieron las atenciones en los stands de Diseño Gráfico, Comunicación, Arquitectura, Comercio Internacional, Administración de Empresas, Educación, Psicología, Contador Público e Ingenierías.

Ahí los estudiantes brindaron a los preparatorianos el plan de estudios y agregaron de su cosecha la forma de pensar del sistema educativo de la Universidad Autónoma del Noreste. Gonzáles Alanis destacó que los jóvenes deben de elegir muy bien su carrera a la que dedicarán su vida profesional, debido a que es una actividad que seguirán realizando por los próximos 60 años de su vida.

Aclaró que siempre sugieren a los estudiantes que por estar en plena juventud no entienden que el tomar decisiones como la de estudiar una carrera es algo sumamente importante, por lo que una y otra vez se les hizo el exhorto de elegir bien su futuro profesional.

Agregó que las inscripciones del ciclo escolar entrante inician el primero de diciembre, y UANE ofrece el 50 por ciento de descuento del pago de la primera colegiatura a los jóvenes que se inscriban en diciembre y enero.

La Promoción es continua, se ha acudido a todas las ferias de las preparatorias, faltan alrededor de tres bachilleratos por visitar, sin embargo, en todos han tenido buena aceptación.

“Sugerirles a que elijan muy bien qué van a estudiar; antes de la inauguración les comentaba a los muchachos que de lo que decidan ahora dependerá los próximos 60 años de su vida, deben de buscar algo que les apasione para que puedan obtener un óptimo desempeño profesional”, concluyó el Director.