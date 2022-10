Celebra La Voz 36 Aniversario

En una manera diferente de celebrar sus 36 años Periódico La Voz de Monclova ofreció dos conferencias a funcionarios públicos, sectores empresariales, estudiantes de una universidad local y empleados de esta empresa en las instalaciones de la Biblioteca Pape.

El evento que presidió la familia Kamar Gómez, los hermanos Laila, Salvador y Lulú estuvieron muy contentos de festejar con un aspecto cultural y una aportación más a la sociedad monclovense en cuanto a información sobre la importancia del periodismo.

Una celebración desde la cuna de la cultura en Monclova, hizo Periódico La Voz en su 36 aniversario.

Dos conferencias con temas importantes en el ámbito periodístico, "Porqué escribo lo que pienso" con el Licenciado Armando Fuentes Aguirre "Catón", y La censura no es centralista", con el Licenciado Ángel Carrillo Romero reconocido periodista de La Laguna.

Fernando Gutiérrez, Coordinador de Comunicación del Gobierno del Estado reconoció a La Voz como uno de los periódicos más completos y veraces en Coahuila.

Se hicieron presentes, para felicitar y festejar al Periódico La Voz en su 36 aniversario, Manolo Jiménez, Secretario de Inclusión y Desarrollo Social, así como el Secretario de Ordenamiento Territorial Enrique Martínez, además del Coordinador General de Comunicación del Estado, Fernando Gutiérrez.

También Enrique Martínez Morales, Secretario de Ordenamiento Territorial del Estado estuvo presente en el festejo.

En representación del Alcalde Mario Dávila Delgado estuvo presente el primer Regidor Tehodoros Kalionchiz, además de los alcaldes de Frontera, Roberto Piña y de San Buenaventura Hugo Iván Lozano.

"Porqué escribo lo que pienso", Catón

El primer conferencista, "Catón" con su muy amena manera de contar las cosas, acaparó más de 40 minutos a los asistentes a este festejo, con su tema "Porqué escribo lo que pienso", entre lo que mezclaba sus ya famosas historias, la mayoría cómicas, y al mismo tiempo una gran muestra de su sabiduría a lo largo de tantos años en experiencia en medios de comunicación.

Políticos, funcionarios públicos, empresarios y estudiantes estuvieron presentes junto a directivos y empleados de Periódico La Voz en el festejo de los 36 años.

A pesar de ser Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de México, Armando Fuentes Aguirre señala que no estaba entre sus planes trabajar en un medio de comunicación, "soy periodista por azahar" y contó su historia.

Armando Fuentes Aguirre "Catón" con la conferencia "Porqué escribo lo que pienso".

Pero ya en temas a profundo destacó que hoy se presenta una patente de mil maneras de que vivimos en un país en crisis, pues a la crisis económica se ha añadido una crisis de orden político que los efectos y consecuencias aún no podemos predecir.

"La inseguridad del crimen se han apoderad de la vida de muchos mexicanos y hacen que la vida cotidiana sea una aventura peligrosa, además, vino la pandemia y resultó que se detuviera vida familiar como social de nuestra gente", puntualizó.

Indicó que los mexicanos nos hacemos preguntas, ¿por qué nuestro país siendo tan rico en recursos de todo orden llegó a verse en el estado de nuestra situación de pobreza, de inseguridad?,

"Yo me he preguntado acerca de eso, y pienso que cada vez el primero que sabe nuestro tiempo tuvo su origen hallazgos que fueron considerados fabulosos en la zona de Campeche, nos dijo el Presidente de México que lo único que tendríamos que preocuparnos aprender a administrar la abundancia, pero no fue cierto, la principal fuente de la riqueza de un país es el trabajo de sus habitantes.

Destacó que cuando llegó al este recinto de la conferencia vio varias planas de La Voz, "en una de ellas un reportaje del fundador del periódico Salvador Kamar y el titular decía que de niño soñó con tener un negocio y ahora tiene 12, eso es un ejemplo del trabajo que ha sido continuado por sus hijos, es el trabajo constante que lleva al éxito, una mejor casa para todos, para ustedes y para sus hijos ese esa es la clave, hacer que la vida de los demás sea mejor, y a través de estas empresas y a través del periódico cuyo aniversario celebramos hoy esa vocación de servicio de la familia Kamar se está cumpliendo cabalmente.

La censura no es centralista, Licenciado Ángel Carrillo Romero

El segundo conferencista realizó una exposición con la moderadora Hilda Sevilla, licenciada en letras, reportera corresponsal del Periódico La Voz en Saltillo.

Destacó Ángel Carrillo que en su carrera ha tenido muchos parabienes, pero también muchos sinsabores, que nadie estaba preparado para enfrentar,

El Licenciado Ángel Carrillo Romero expuso su conferencia "La Censura no es centralista" acompañado por la periodista como moderadora, Hilda Sevilla corresponsal de Periódico La Voz en la región sureste.

Licenciado en comunicación de la Universidad la Salle, dijo que ha visto como la Cuarta Transformación y los líderes del movimiento censuraron a grandes comunicadores como Carlos Loert de Mola, Denise Dresser, y Carmen Aristegui.

Y añadió "la censura no es centralista, la censura la vivimos en todos los espacios de la comunicación".

Y de ahí emuló que del año 2007 al 2012 en La Laguna como en otras partes del estado, se vivió un fenómeno atípico que realmente censuraron la comunicación pero de una manera impactante, a la que nadie estaba preparado para enfrentar.

"A mí nadie me preparó para negociar un secuestro, nadie me preparó escuchar como la esposa de un reportero me notificaran su muerte, nos tocó vivir o experimentar un periodismo en tiempo de crisis, agradezco mucho al Periódico La Voz para expresar mi experiencia que fue cruda muy impactante, así es como se valoran las cosas cuando no las tienes", comentó.

Dijo que el periodismo es ir a donde está la noticia, saber de primera mano para poder informar cómo ocurre un hecho, pero en esos tiempos se llegó al grado de esperar un comunicado de La Fiscalía, situación que dijo no es la esencia de un comunicador.

"Todos tuvimos una experiencia narrativa distinta en el tema del narco que fue muy impactante, a 10 años de haber erradicado el cáncer que teníamos enquistado en cada una de las redacciones hemos aprendido a través de las experiencias, en mi redacción murieron dos personas en el ejercicio de la redacción y dos personas que sustrajeron (secuestraron) nadie nos preparó para enfrentar esos oprobios", mencionó.

Dijo que según cifras de la ONU la Laguna fue la quinta zona más peligrosa del mundo para ejercer el periodismo luego de Afganistán, Irak, Bagdad lugares donde constantemente hay guerra, en el 2012 fue ese dato revelador "y a partir de ello tuvimos que recomponer la forma de hacer periodismo, hay una nómina que pagar, las rotativas nunca se detuvieron los noticieros nunca dejaron de transmitirse a pesar del embate del crimen organizado".

Laila y Salvador Kamar entregaron el reconocimiento a Ángel Carrillo.

Incluso relató que un día sonaron los tambores que llegaba Carlos Loret de Mola a transmitir un noticiero y llegó pero con la mitad del ejército a sus espaldas y con chaleco antibalas.

"¿Y nosotros los que no teníamos chaleco antibalas, los que no teníamos protección del ejército quién nos apoyó? fueron momentos complicados en los que el centralismo es muy denigrante para los ciudadanos", expresó.

Añadió "No hay periodismo libre o escéptico el periodismo es arriesgado a ningún personaje le va a gustar que descubramos cosas, siempre va a ser incómodo para los que ejercen el poder, la naturaleza del periodismo es la incomodidad a partir del personaje".

Dijo que en muchas de las veces, la falla es de los mismos comunicadores, "no sabemos exactamente que queremos comunicar para que una nota sea motivo de amenaza para una persona que ejerce el poder, datos contundentes reales, si son números y fechas, nadie puede decir que no, pero cuando no nos apegamos al rigor periodístico cuando nos dejamos ir por redes sociales ahí comienza el problema".

Entregan reconocimientos a conferencistas

Tanto Armando Fuentes "Catón" como Ángel Carrillo recibieron de manos de la familia Kamar un reconocimiento por su participación en este festejo de aniversario.

Asimismo las personalidades que acudieron a la celebración se dieron el momento de felicitar al periódico La Voz, a sus directivos y a sus colaboradores por estos años de esfuerzo, de trabajo diario, constante de llevar la información veraz a todos los niveles de la sociedad, con un compromiso digno, directo y sin censura de lo que se debe comunicar.

El Secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez llegó a celebrar junto a directivos y personal de La Voz en sus 36 años.

La Directora General del Grupo Industrial Kamar, Laila Kamar Gómez agradeció a todos los presentes su asistencia no sin antes refrendar que Periódico La Voz refrenda su compromiso con Monclova y los lugares hasta donde llega su edición en el estado, para garantizar una información clara, directa, oportuna, dando espacio a las voces que quieren expresar su sentir sobre algún tema, siempre con la libertad de expresión que la gente necesita.