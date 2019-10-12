Celebra La Voz su 33 aniversario

Hace 33 años nació la pasión por informar todo lo que acontecía en Monclova, la región y país a cientos de personas, quienes han vivido a través de las palabras de reporteros y trabajo de editores y directores de Periódico La Voz, las noticias más impactantes, alegres y tristes del día a día.

El ingeniero Salvador Kamar Apud tomó las riendas de este diario el 12 de octubre de 1986, dio inicio un sueño del que ahora han y siguen formando docenas de trabajadores, quienes de forma organizada hacen posible que la edición impresa y digital esté al alcance de los demás, al día siguiente y minuto tras minuto.

La celebración estuvo en todo el Pape.

La información se da de forma oportuna, veraz y objetiva, por eso los empleados de los departamentos de administración, redacción, circulación, diseño y digital esta casa editorial, salieron al bulevar Harold. R. Pape desde temprana hora para vender el ejemplar celebrando los 33 años del periódico.

El salir a repartir ejemplares y regalar camisetas y termos con el fin de regalar un poco de la preferencia del público y seguidores de redes sociales, se ha convertido en una tradición durante en el aniversario, esto se ha seguido cada Director Editorial.

Los trabajadores se encontraban desde el crucero del bulevar Pape con el Ave Fénix hasta el crucero de Mall Paseo Monclova, además de compartir la celebración, los monclovenses pudieron leer un suplemento especial que se preparó para este día el cual contenía reportajes de personajes de la región, como pintores, médicos, luchadores, deportistas, activistas sociales y peluqueros.

Se vivió un gran compañerismo durante el convivio.

Al terminar de venderse los ejemplares, todos se reunieron en la Plaza El Magisterio, donde se encontraba el noticiero “La Voz de las Noticias” de La Acerera 88.1 FM se unió al festejo y trasmitió desde ese punto de la ciudad, a la par, el equipo digital del periódico estaba transmitiendo en vivo a través de la red social de Facebook, teniendo un gran auge entre los seguidores.

Directores, reporteros, fotógrafos y jefes de información, compartieron con los radioescuchas sus experiencias, aprendizajes y cómo fue su primer día como empleados de la casa editora o de los medios de comunicación.

Luego de terminar el programa de radio, todos regresaron a las instalaciones del periódico para disfrutar de un desayuno, convivieron y platicaron su experiencia al tener el acercamiento con las personas al vender el periódico antes de continuar con las labores del día a día.