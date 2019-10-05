Celebra Liverpool su 172 aniversario

Liverpool, la afamada tienda departamental pionera en la industria conmemora en el mes de octubre su aniversario siendo en este 2019 la celebración número 172.

Dando a sus clientes numerosas promociones y celebraciones especiales en sus 264 almacenes en más de 27 centros comerciales en 15 estados, empleando así a 70 mil 000 personas en todo el país incluyendo a la capital del Acero en donde tiene 6 meses de ser parte de la vida de los monclovenses.

Liverpool ofrecerá experiencias y sorpresas dentro y fuera de las tiendas.

La noche de ayer se dio inicio con los festejos del 172 aniversario, por lo que un baile al ritmo de la tambora por los pasillos del Paseo Monclova en donde se invitaba a los asistentes acudir a la tienda y celebrar el gran inicio de la fiesta, y así también puedan gozar de las promociones y de la venta nocturna que terminara el día 6 de octubre del año en curso.

Para continuar con la celebración el gerente del almacén, el señor Ernesto Villa junto a dos colaboradores realizaron el tradicional corte inaugural para luego compartir entre los ahí presentes un delicioso pastel y aguas frescas.

A lo largo de su historia, Liverpool ha construido un camino para ofrecer al mercado mexicano lo mejor y últimas tendencias en todos sus departamentos: moda, belleza, hogar, gourmet, deportes, infantiles, multimedia y boutiques, incorporando a suburbia y boutiques.

Iniciado en 1847 por Jean-Baptiste Ebrard con un cajón dedicado a la venta de listones, agujetas y encajes en el centro de la ciudad, compraba su mercancía en diferentes partes de Europa y las embarcaba para mandarlas a México desde el Puerto de Liverpool, de ahí el nombre de su cajón y ahora la tienda departamental.

Además, pionero e innovador, Liverpool fue el primero en llevar a cabo una transacción con una tarjeta de crédito, en tener escaleras eléctricas en México, ofrecer un servicio de experiencia Gourmet y Mesa de regalos, entre otros.