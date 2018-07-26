Celebra Saltillo 441 aniversario

Saltillo, Coah.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís acompañado por el Alcalde Manolo Jiménez Salinas presidió la ceremonia en la que se cantaron Las Mañanitas a Saltillo por el 441 Aniversario de su fundación.

En su mensaje, el Mandatario estatal recordó que en el año 1577 los conquistadores españoles encabezados por el capitán Alberto del Canto fundaron la Villa de Santiago del Saltillo.

“Desde entonces esta ciudad ha sido escenario de acontecimientos decisivos en la vida nacional y ocupa un notable lugar en la historia de México”, enfatizó Riquelme Solís.

En ese sentido, el Gobernador del Estado hizo un breve recuento de diversos hechos históricos que han marcado la vida de Saltillo, como la llegada de los tlaxcaltecas en 1592 para poblar nuestra ciudad; la llegada de los principales caudillos de la Independencia en 1811, y la juramentación de la primera Constitución del Estado en 1827, cuando Texas era parte del naciente Estado de Coahuila.

En su mensaje, el Mandatario estatal recordó que en el año 1577 los conquistadores españoles encabezados por el capitán Alberto del Canto fundaron la Villa de Santiago del Saltillo.

O como la llegada de tropas norteamericanas que protagonizaron la Batalla de la Angostura en 1847; la breve estancia en nuestra ciudad de Benito Juárez, entonces Presidente de México, de enero a abril de 1864, o la fundación del Ateneo Fuente en 1867, entre otros importantes acontecimientos.

“Hoy Saltillo, gracias al trabajo conjunto, es una ciudad moderna en pleno desarrollo, pero siempre el 25 de julio será la fecha que festejaremos como el punto de partida de nuestra convivencia y armonía social”, mencionó Miguel Riquelme.

“Felicidades a los saltillenses y a toda la gente que sin ser originaria de este municipio ha encontrado aquí calidez, afectos y oportunidades de progreso”, reiteró el Gobernador del Estado.

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís acompañado por el Alcalde Manolo Jiménez Salinas presidió la ceremonia en la que se cantaron Las Mañanitas a Saltillo.

Por su parte, Manolo Jiménez agradeció la presencia del gobernador Miguel Riquelme, “quien ha sido muy generoso con nuestro municipio”, dijo.

Agregó que gracias al trabajo coordinado del Estado, Municipio y sociedad civil vivimos en un lugar en paz y en orden, “sin duda el mejor lugar para vivir en México”.

Aseguró que la grandeza de Saltillo radica en la fortaleza de su gente.

Al final del evento se escucharon a los mariachis entonar Las Mañanitas y otras canciones típicas mexicanas, además se ofreció un convivio para todos los asistentes a este tradicional acto.

Estuvieron presentes además José Luis Pliego Corona, Secretario de Seguridad Pública del Estado; Jaime Bueno Zertuche, diputado representante del Congreso local; Óscar Aarón Nájera Davis, representante del Poder Judicial; Paola Rodríguez de Jiménez, esposa del Alcalde; Sandra Rodríguez Wong, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, y Nora Leticia Amaro, vecina de Saltillo.