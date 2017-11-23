Celebran 55 años de la clínica Siete

Con un total de 99 mil 800 afiliados, la clínica Siete celebró ayer su 55 aniversario en Monclova, edificio que fue inaugurado por el entonces presidente de la República Adolfo López Mateos y el director general del IMSS, Benito Coquet.

Arrancó dando servicio para 10 mil trabajadores afiliados, principalmente a AHMSA y sus familias, a la fecha ha rebasado la expectativa que se tenía por parte de los líderes del Seguro Social, quienes destacan a la clínica Siete como uno de los hospitales generales de zona de más realce en cuanto a atención médica se refiere.

Ayer, durante una develación de placa por el 55 aniversario de la institución, el jubilado como subdirector administrativo Juan Manuel Martínez Zertuche informó que en el año de 1942 en el sexenio de Manuel Ávila Camacho se giraron indicaciones al licenciado Ignacio García Téllez para crear un organismo de Salud, por lo que se inició la institución como un derecho a todos los mexicanos.

Posteriormente, en el año de 1957 siendo presidente de la República Adolfo López Mateos se implementó la creación de Seguridad Social en la región Centro de Coahuila abarcando Monclova, Frontera, Castaños, San Buenaventura y tiempo después Cuatro Ciénegas, Ocampo y Nadadores.

Se creó toda la infraestructura del Seguro Social incluyendo hospitales, guarderías, Centro de Seguridad Social y áreas deportivas.

Finalmente el 22 de noviembre de 1962 con la presencia de Adolfo López Mateos y Benito Coquet se inauguró todo el recinto, que después fue ampliado en el área de block B donde ahora es el área de hospitalización, Rayos X y Urgencias.

El día de ayer el director de la clínica Siete Maximiliano Elguézabal Mendoza acompañado del subdelegado Luis Enrique Martínez Cedillo, el consejero estatal Ricardo Gutiérrez, el exsubdirector médico Ulises Mendoza García y el director del hospital general Amparo Pape de Benavides, Ángel García Rodríguez se hizo la develación de una placa y se celebró con mariachi el aniversario del instituto.

BREVE VISTAZO A MONCLOVA EN 1962

Por: Arnoldo Bermea, Director del Archivo Municipal.

Un día como hoy pero de 1962, se inaugura el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) en Monclova, acto encabezado por don Adolfo López Mateos, presidente de la República, Lic. Benito Coquet, director general del IMSS en la República Mexicana y con la presencia además del general Raúl Madero, gobernador del estado de Coahuila, Santiago Aguirre Corona, presidente municipal de Monclova, y el ingeniero Harold R. Pape y su señora esposa Suzanne Lou Pape.

Esta flamante unidad se inauguró integrada por un hospital, Centro de Seguridad Social para el Bienestar Familiar, instalaciones deportivas y oficinas administrativas, todo esto en beneficio de la clase trabajadora de Monclova y sus alrededores. Al evento asistieron las fuerzas vivas representativas de la sociedad monclovense, quienes disfrutaron de varios actos, entre los que se incluyó el lanzamiento de decenas de palomas al aire.