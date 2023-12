Celebran a la virgen

Feligreses celebraron con antelación a la Virgen de Guadalupe a 492 años de sus apariciones, la crisis de Altos Hornos de México (AHMSA) imposibilito que la misa se realizará al interior de la misma, pero no frenó la fe y devoción de los monclovenses.

Como parte de la Fiesta Patronal 2023, el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe realizó diversas actividades para celebrar a la Morenita del Tepeyac, días previos diversos grupos participaron en peregrinaciones hasta la parroquia, así como varias carreras y rosarios.

Año con año muchos fieles católicos se unen para rezar los 46 rosarios a la Virgen de Guadalupe, es una labor que se hace con mucha dedicación, entrega, pero sobre todo fe.

Como buenos mexicanos, los une el amor por la Virgen María aunque en este 2023 la celebración se vio eclipsada al no llevarse a cabo la tradicional carrera que terminaba al interior de AHMSA, tampoco la peregrinación con los líderes sindicales ni la misa en la explanada de la Planta Uno.

Ayer lunes se realizó una misa solemne con el Obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González García en punto de las 7:00 de la tarde, la cual fue en honor de los trabajadores de la región centro, quienes están sufriendo los efectos del problema económico de la empresa acerera.

"Cómo ustedes saben la empresa desde su origen llevaba a cabo la celebración y devoción de los obreros a la Virgen Santísima, el año pasado me tocó aunque no había luz pero ahora ya no se puede, pero no queríamos dejar de celebrar la misa y pedir por la pronta solución por la bien de todos", dijo el Obispo Hilario González.

Señaló que los trabajadores de AHMSA no pueden dejar de encomendarse a la Virgen, por quiénes pidió que les ilumine su caminar, los fortalezca y que Dios los siga bendiciendo. Mencionó qué extraño fue diferente ya que la celebración era muy festiva, había mucha comida y bendición en todos los nichos de la virgen, pero desde el año pasado la festividad decayó un poco.

Así mismo, a las 8:30 de la noche se llevó serenata a Santa María de Guadalupe donde asistieron decenas de fieles a las instalaciones, quienes esperaron la misa de las once de la noche y posteriormente las mañanitas a la Virgen María.