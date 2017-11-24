Celebran con zarzuela 60 años de la UA de C

En el marco de los festejos por el 60 aniversario de la Universidad Autónoma de Coahuila una Zarzuela llamada “Luisa Fernanda” será presentada a la población en general en las instalaciones del teatro de la ciudad el próximo 28 de Noviembre.

En rueda de prensa, el coordinador de la Unidad Norte Javier Toledo Aguilar acompañado de la coordinadora general de Difusión y Patrimonio Cultural Leticia Rodarte Rangel, el director general del teatro Ismael Díaz y el responsable del área de Cultura de la Unidad Norte Ismael José Raúl Torres informó del importante acontecimiento.

Frente a representantes de FCA, Metalurgia, FIME, Psicología y Ladislao Farías Campos anunciaron del evento con sede en Monclova que celebra también las seis décadas de la máxima casa de estudios de Coahuila.

La entrada a este evento de alta calidad programado para el próximo martes en punto de las 20:00 horas será completamente gratis y está abierta al público en general, los interesados en asistir deberán de pasar a la taquilla del teatro de la ciudad por sus pases de cortesía.

Son más de cien dignos representantes de la Universidad Autónoma de Coahuila que se presentarán en la Zarzuela, entre el elenco, el staff y la orquesta que amenizará la actuación.

La coordinadora general de Difusión y Patrimonio Cultural Leticia Rodarte Rangel, dijo que el apoyo de Altos Hornos de México ha brindado las facilidades para presentar la obra, que es considerada como “La madre de las Zarzuelas”, pues brinda el hospedaje de los jóvenes que forman parte del elenco.

Finalmente el coordinador de la Unidad Norte Javier Toledo Aguilar destacó que gracias al rector Blass José Flores Dávila se hacen este tipo de eventos artístico-culturales que hacen notar el desarrollo cultural y crecimiento de la Universidad Autónoma de Coahuila.

“Hay mucho talento en la Universidad solo hay que descubrirlo, pues aseguró que hay diamantes en bruto que existen para difundir este evento; Monclova ha respondido a estas convocatorias” javier toledo aguilar Corrdinador de la Unidad Norte