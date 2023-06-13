Celebran concurso de Voces Infantiles

Celebran en Museo Coahuila y Texas, los valores cívicos en la educación, alumnos de educación primaria participan en concurso “voces infantiles” en sus tres categorías, bajo una convocatoria que realiza la Secretaria de Educación Pública de participar en estos eventos culturales y cívicos.

Un total de 14 alumnos participaron y solo tres ganadores, en la categoría A de primero y segundo año, la ganadora Alisson Alejandra Reza con la canción “Ya vez” de la escuela primaria Ford 48, en la categoría B de tercero y cuarto año el ganador Lian Bladimir Díaz Borjas con la canción el aventurero de la escuela primaria Sara Múzquiz y en la categoría C de quinto y sexto año Valentín Josafat Rufino García con la canción el pastor de la escuela Adolfo López Mateos.

“Participa nivel primaria, hay diferentes eventos que vamos a tener durante la semana y el día 21 agradeciendo a los alcaldes de Monclova y Frontera que nos apoyan con tres camiones para que nuestros alumnos vayan a competir en los juegos deportivos a saltillo y el día 22, cuatro camiones pero con alumnos de nivel secundaria y habrán de ir también a saltillo, en ajedrez, beisbol, futbol voleibol, atletismo, competencias que seguramente son de alto rendimiento” finalizó.