Celebran día mundial de la alimentación

La Jurisdicción Sanitaria 04 celebro el Día Mundial de la Alimentación, realizaron una demostración de alimentos saludables a bajo costo sin necesidad de sufrir una dieta extrema y con el fin de evitar las enfermedades crónico degenerativas en la población.

El titular Faustino Aguilar Arocha, indicó que este día lo estableció la Organización de la Naciones Unidas en 1979 con el objetivo de disminuir el hambre en el mundo y mejorar las condiciones de salud de la población.

Este año, el personal de distintos departamentos realizó comidas saludables como demostración a las personas y compañeros. Una buena alimentación representa tener un cuerpo saludable en cuanto a peso, estatura y aprovechamiento de los nutrientes.

“Además se evitan enfermedades crónico degenerativas como la diabetes, hipertensión arterial, todo el mundo marcamos un desorden total en ese sentido y en el país tenemos un alto grado de obesidad, desde niños hasta adultos mayores”.

Según datos de la ONU, se estima que en el mundo 672 millones de adultos y 124 millones de menores son obesos y 40 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso. Esto se debe principalmente a un cambio en la dieta de las personas, sobre todo de aquellas que residen en las ciudades.