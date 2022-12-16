Celebran posada en Casa Meced

Con el apoyo de la Policía Civil de Coahuila, C4 y SIMAS se llevó a cabo una gran posada para los integrantes de los diferentes grupos que toman cursos en Casa Meced, a la cual asistió la presidenta honoraria del DIF, doctora Leticia Carrillo Acevedo.

Esta posada fue coordinada por la encargada de Casa Meced, la licenciada en psicología, Virginia Garza, quien agradeció a nombre del DIF el detalle que tuvieron hacia la población estudiantil de Casa Meced.

Cabe mencionar que los cursos están integrados, por hombres y mujeres de diferentes edades, en su mayoría habitantes del Sector Oriente, quienes pudieron disfrutar de unas horas de esparcimiento.

1 / 2 La presidenta honoraria del DIF agradece a quienes han otorgado su apoyo para que las convivencias navideñas sean posible. 2 / 2 Personal de SIMAS, PCC y C4 colaboraron para que la posada navideña fuera posible en Casa Meced. ❮❯

‘Sin duda alguna, es un gran detalle de los elementos de la Policía Civil de Coahuila, empleados y directivos de Simas, así como personal del C4 quienes se encargaron de traer diversión a nuestros alumnos’ destacó la presidenta honoraria del DIF, doctora Leticia Carrillo Acevedo.

Es muy grande el agradecimiento que tenemos hacia quienes nos ayuda, instituciones públicas, privadas y sociedad civil se han sumado a nuestra causa de proteger y llevar momentos de esparcimiento a la población más vulnerable.

Es muy agradable –destacó- ver a los elementos de seguridad convivir con los jóvenes, amas de casa que están en cursos de Casa Meced.

Igual es muy satisfactorio que personal de SIMAS y del C4 se den su espacio para venir a convivir en estos tiempos navideños, donde todos debemos dar un poco de lo que tenemos.