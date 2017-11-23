Celebran seminario de Seguridad en la CMIC

Por cuarto año consecutivo, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) realizó su “Seminario de Seguridad”, donde se impartieron diferentes conferencias por expertos en la materia.

El presidente de la CMIC, Ricardo Gutiérrez González comentó que en esta ocasión se contó con la presencia de cinco conferencistas expertos en seguridad y prevención de las principales empresas de nuestra región.

Indicó que en el curso participaron 90 personas representantes de compañías prestadoras de servicio, contratistas, compañías de construcción, metalmecánica, así como estudiantes de Ingeniería de diferentes instituciones educativas.

La plática “Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud” fue impartida por el gerente de Seguridad en Trinity Nicolás Gutiérrez Muñiz; “Sistema de Observación de Seguridad a cargo de Félix Villalobos Arredondo, superintendente de seguridad de Maxions-Inmagusa.