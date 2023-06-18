Celebrará alcalde el Día del Padre

MONCLOVA., COAHUILA.-Este día del padre la pasaré con mis tres hijos y para mí será un día muy especial, pues mi familia es lo mejor que tengo y mis hijos y nietos me han llenado de orgullo y satisfacción, como papá busqué la forma de conjuntar mis ocupaciones como médico y político con las de papá, siempre busqué la forma de estar en sus momentos importantes y hoy que son adultos me llena de dicha tenerlos a mi lado.

El Alcalde Mario Alberto Dávila Delgado felicitó a los padres en su día y dijo que en su caso buscó la forma de siempre brindar a cada uno de ellos la atención debida, esto participando en sus momentos importantes y apoyándolos en sus dificultades con amor y comprensión.

El edil dijo que era durante la noche cuando sus hijos Mario Alberto, Arturo y Fernando conversaban con él, pues por la mañana se iba a trabajar al hospital y ellos a la escuela y en la tarde ellos hacían la tarea mientras él atendía a sus pacientes, por ello pactaron un tiempo para cuidar tres árboles que él sembró y a los cuales cuidaban en la noche, aprovechando el tiempo para platicar y convivir.

“Cuando mis hijos eran pequeños me di a la tarea de sembrar 3 árboles uno para cada uno de ellos y cuando llegaba de trabajar nos poníamos cómodos, salíamos al patio para regarlos, abonarlos y brindarles atención, tiempo que aprovechábamos para platicar, convivir y pasar tiempo en familia, los árboles crecieron y mis hijos también, por lo que hicimos un excelente trabajo”.

Mario Alberto Dávila mencionó que es ahora cuando más disfruta no solo a sus hijos sino también a sus 2 nietos, quienes llegaron a llenar de alegría el hogar y con quienes piensa festejar este día del padre.

“Mi mejor regalo es ver a mis hijos grandes, realizados, uno de ellos ya es papá y tiene sus hijos, los demás siguen preparándose, estudiándose y trabajando para salir adelante, ellos y mi esposa son mi orgullo y por ello estoy feliz de pasar tiempo con ellos para festejar el día del padre”.

Dávila Delgado dijo que para celebrar este día, sus hijos llegaron a su casa, por lo que se ha tomado tiempo para platicar de planes, proyectos y familia, pero además será este día del papá cuando lo disfrutara con todos en casa, lo cual lo llena de mucha alegría.

Felicito a todos los papás en su día, espero que los festejen, los atiendan y los hagan muy felices, yo festejaré con mis hijos y la pasaré rodeado del amor de mi familia, lo que me hace muy feliz, comentó el edil.