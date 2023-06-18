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Coahuila

Celebrará alcalde el Día del Padre

La pasará con sus tres hijos.

Por Teddy Fuentes - 18 junio, 2023 - 12:34 p.m.
El alcalde Mario Alberto Dávila Delgado dijo que este día del padre se la pasará con su familia, ya que son sus hijos y nietos el mejor regalo que la vida le pudo dar.
El alcalde Mario Alberto Dávila Delgado dijo que este día del padre se la pasará con su familia, ya que son sus hijos y nietos el mejor regalo que la vida le pudo dar.

MONCLOVA., COAHUILA.-Este día del padre la pasaré con mis tres hijos y para mí será un día muy especial, pues mi familia es lo mejor que tengo y mis hijos y nietos me han llenado de orgullo y satisfacción, como papá busqué la forma de conjuntar mis ocupaciones como médico y político con las de papá, siempre busqué la forma de estar en sus momentos importantes y hoy que son adultos me llena de dicha tenerlos a mi lado.

El Alcalde Mario Alberto Dávila Delgado felicitó a los padres en su día y dijo que en su caso buscó la forma de siempre brindar a cada uno de ellos la atención debida, esto participando en sus momentos importantes y apoyándolos en sus dificultades con amor y comprensión.

El edil dijo que era durante la noche cuando sus hijos Mario Alberto, Arturo y Fernando conversaban con él, pues por la mañana se iba a trabajar al hospital y ellos a la escuela y en la tarde ellos hacían la tarea mientras él atendía a sus pacientes, por ello pactaron un tiempo para cuidar tres árboles que él sembró y a los cuales cuidaban en la noche, aprovechando el tiempo para platicar y convivir.

“Cuando mis hijos eran pequeños me di a la tarea de sembrar 3 árboles uno para cada uno de ellos y cuando llegaba de trabajar nos poníamos cómodos, salíamos al patio para regarlos, abonarlos y brindarles atención, tiempo que aprovechábamos para platicar, convivir y pasar tiempo en familia, los árboles crecieron y mis hijos también, por lo que hicimos un excelente trabajo”.

Mario Alberto Dávila mencionó que es ahora cuando más disfruta no solo a sus hijos sino también a sus 2 nietos, quienes llegaron a llenar de alegría el hogar y con quienes piensa festejar este día del padre.

“Mi mejor regalo es ver a mis hijos grandes, realizados, uno de ellos ya es papá y tiene sus hijos, los demás siguen preparándose, estudiándose y trabajando para salir adelante, ellos y mi esposa son mi orgullo y por ello estoy feliz de pasar tiempo con ellos para festejar el día del padre”.

Dávila Delgado dijo que para celebrar este día, sus hijos llegaron a su casa, por lo que se ha tomado tiempo para platicar de planes, proyectos y familia, pero además será este día del papá cuando lo disfrutara con todos en casa, lo cual lo llena de mucha alegría.

Felicito a todos los papás en su día, espero que los festejen, los atiendan y los hagan muy felices, yo festejaré con mis hijos y la pasaré rodeado del amor de mi familia, lo que me hace muy feliz, comentó el edil.

 

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