Centros de Justicia; los mejores en el país

Ciudad de México.- Los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres brindan atención integral a mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos. Coahuila es el estado que cuenta con más centros en todo el país; Torreón, Matamoros, Saltillo, Frontera y Acuña en donde se proporciona atención jurídica, médica y psicológica además de un programa de empoderamiento que facilita a las mujeres salir de la espiral de violencia.

Dichos centros cuentan con un programa de seguimiento y protocolos de atención, únicos en el país, lo que valió su certificación en el Seminario de Centros de Justicia para las Mujeres; éxitos y desafíos para la atención integral y la garantía del acceso a la justicia de las mujeres mexicanas, el cual fue presidido por el Secretario de Gobernación, Osorio Chong.

El proceso de Certificación se llevó a cabo a través del Sistema de Integridad Institucional el cual se desarrolla en colaboración con USAID MÉXICO, para el fortalecimiento de los Centros de Justicia en el país.

Este sistema promueve la incorporación de una cultura organizacional con la finalidad de mejorar los procesos normativos y de gestión al interior de los Centros de Justicia, reducir los factores de riesgo en la operatividad institucional y fortalecer el impacto en la atención a las mujeres víctimas de violencia, su empoderamiento y acceso a la justicia.

Cabe destacar que solamente obtuvieron esta certificación los cinco Centros de Justicia y Empoderamiento de Coahuila, Jalisco e Hidalgo.