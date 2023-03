Cercenan lengua a cachorrita

A través de la página Patitas Peludas denunciaron un acto de maltrato animal a una cachorrita de aproximadamente un mes de edad, misma que fue localizada en un contenedor de basura con sus patitas amarradas con un alambre y su lengua cercenada.

Las imágenes son fuertes, pero se publicaron a través de este Blog "Patitas Peludas" con la finalidad de concientizar a la población y evitar maltratar a los animales, de igual forma se solicita el apoyo para poder adquirir alimento y medicamento que requiere la cachorrita, pues su costo es de 450 pesos.

"Llego una señora con una cajita pequeña y sin saber que había dentro con solo verla me dio mala espina, al tocarle el turno de atención le pregunté en qué podía ayudarla y se acercó con una pequeña cachorrita dentro de la cajita la cual nos dijo que había sacado de un contenedor de basura, ella la saco y se llevó una gran sorpresa golpeada en la cabeza con la lengua cercenada casi por completo y amarrada de sus patitas con un alambre imposibilitando moverse o tratar de salvarse por sí misma, tendrá a lo mucho un mes de edad y les juro que me quede muda, se me llenaron los ojos de lágrimas no pude hablar, solo me pregunté DIOS dónde estás?" expreso de manera textual en la página.

Señaló que la perrita se atendió por la doctora Sabdy, se le suturó la lengua esperando que le cicatrice y le quede servible.

"Le recetaron un alimento tipo líquido que no es leche pero tampoco sólido el cual necesitará para sobrevivir y evitar se lastime al masticar el cual cuesta cada bote alrededor de 450 pesos y aquí es donde venimos a pedir apoyo para poder ayudar a esta pequeña"

Las personas de buen corazón que deseen aportar en la recuperación de la cachorrita podrán hacerlo al número 646078146400150130 para transferencias.