Cerrará México año con ‘0’ crecimiento

Con un cero en crecimiento podría cerrar el país a consecuencia de las políticas públicas que ha tomado el Gobierno Federal y que ha restringido el circulante con sus políticas de austeridad, todo esto ha provocado que la desaceleración a nivel mundial sea aún más marcada para el país.

Durante el Encuentro Industrial de Negocios, el Presidente Nacional de Canacintra Enoch Castellanos Ferez dijo que los socios de esta cámara están en desacuerdo con las medidas económicas del gobierno federal.

Dijo que las decisiones tomadas en materia económica, principalmente la reducción de los presupuestos para obra pública y su política de austeridad que reduce el circulante en el país, han impactado el empleo y la actividad económica donde algunas regiones del país se han visto afectadas más que otras.

“Estamos viendo una desaceleración a nivel mundial que pudiera desembocar en una caída en los crecimientos o falta de crecimientos a nivel Latinoamérica, México ha adelanto esa desaceleración a partir de este año que se observan crecimientos muy magos y seguramente cerraremos con crecimiento de cero”.

Resaltó que la política económica del Gobierno Federal no ha dado resultados, ha sido ineficiente ante lo que Canacintra cuenta con propuestas en materia política-industrial, de innovación, competitividad y acceso a financiamientos para que se pueda desarrollar y se den condiciones de confianza y marco jurídico para que se atraigan inversiones.