Cesan a profesor acusado de abuso

FRONTERA FOAH.- El director de Servicios Educativos, Abraham Segundo, se presentó en el jardín de niños "Sector Industrial" para abordar la grave situación que involucra a un profesor acusado de abuso sexual contra un niño de 5 años. Durante su visita, Segundo confirmó que el docente ha sido cesado de su cargo mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente.

Al salir del plantel, Segundo fue confrontado por un grupo de padres de familia que exigían acciones concretas no solo contra el profesor, sino también contra la maestra Cindy N., quien había llevado al niño al salón de canto. Los padres también manifestaron su preocupación por la directora Nalley, a quien acusaron de intentar encubrir a los maestros involucrados y desestimar las preocupaciones expresadas por la madre del menor afectado.

En respuesta a las inquietudes, Abraham Segundo aseguró que ya se había presentado una denuncia formal y que las autoridades competentes, incluyendo la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), estaban al tanto del caso. "No nos estamos poniendo del lado de nadie; las dependencias ya están realizando su trabajo en la investigación. Ellos llegarán a un dictamen y nosotros debemos mantenernos neutrales, esperando los resultados", comentó.

Los padres también advirtieron sobre la posibilidad de tomar el plantel educativo como medida de protesta. Ante esta situación, el director reiteró que los docentes deben asistir a clases y que si los padres decidían continuar con esa acción, se buscaría llegar a un acuerdo. Sin embargo, frente a la propuesta de impartir clases en línea mientras se resolvía el conflicto, Segundo aclaró: "No estamos en pandemia; el kinder no tiene afectaciones y debemos valorar si es viable o no implementar clases en línea".

Asimismo, destacó que se ha seguido el protocolo correspondiente y que el departamento jurídico ya está manejando el caso. Aseguró que hasta ahora no se han encontrado antecedentes del profesor relacionados con este tipo de incidentes y subrayó la importancia de proteger los derechos tanto del niño como del docente durante el proceso investigativo.