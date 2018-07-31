Cesan (por ahora) asaltos a paisanos

Luego de varios asaltos a paisanos, la presencia policiaca en las carreteras ha permitido eliminar las quejas en esta temporada vacacional.

El primer comandante de Fuerza Coahuila, Juan José Ramírez, comentó que no se han tenido reportes de robo o alguna otra problemática con el tráfico de paisanos o automovilistas que viajan a los diferentes puntos de la entidad.

Señaló que están trabajando en coordinación con los elementos de la Policía Federal de Caminos en las carreteras de la región con la intención de garantizar la tranquilidad de las personas que se encuentran disfrutando del periodo vacacional.

El primer comandante de Fuerza Coahuila, Juan José Ramírez.

Aseguró que se está poniendo atención a todos los puntos de la zona, especialmente en los bulevares o libramientos donde en fechas anteriores se han presentado algunas problemáticas en los días pasados.

Se tienen rondines de vigilancia especiales en el libramiento Eliseo Mendoza Berrueto, así como en la salida de Monclova en el punto conocido como “Monkys”, así como la carretera federal número 30.

Dijo que afortunadamente todo se ha manejado con tranquilidad, solamente le han dado atenciones a los automovilistas que se encuentran de paso y tienen algún problema de ubicación, mecánico o alguna otra necesidad.

“Son puntos fijos, además tenemos recorridos a lo largo de toda la zona buscando atender a los automovilistas y también inhibir a la delincuencia que quiera aprovecharse de la afluencia y cometer algún robo”, recalcó el Comandante.

De igual forma, Ramírez comentó que es importante que los automovilistas que detecten cualquier situación sospechosa de inmediato lo reporten al número de emergencias 911 para que pidan el apoyo hasta donde se encuentran.

Señaló que la recomendación que les han dado es que circulen por los caminos donde hay mayor afluencia, no detengan su marcha, entre otras cosas.