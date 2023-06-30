CFE apaga de nueva cuenta a Altos Hornos de México

De nueva cuenta Comisión Federal de Electricidad cortó el suministro de energía eléctrica a la empresa Altos Hornos de México, ante el adeudo que se acumuló del 30 de enero a la fecha, en que la empresa acerera ha cumplido con el pago de manera parcial.

Después del mediodía de este viernes se suspendió el suministro a las Plantas 1 y 2 de AHMSA, por lo que se tuvieron que implementar los equipos de emergencia para abastecer el Alto Horno 5 y la Planta Coquizadora.

Esta es la tercera ocasión que la paraestatal suspende el servicio por la falta de pago, sin embargo durante el mes de mayo, la CFE reestableció el servicio por el mandato de un juez, pero debido a los adeudos que se han acumulado se suspendió la energía.

Se indicó que si bien la empresa está en procedimiento de quiebra, está obligada a pagar por la energía que se consume del 30 de enero a la fecha.