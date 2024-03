"Chano" Dìaz se Registra para Candidato por la Alcaldia de Sabinas

SABINAS, COAH. - Siendo las 18 horas del 25 de marzo del 2024, se lleva a cabo el registro de José Feliciano Díaz, mejor conocido como Chano Díaz, en las instalaciones del comité municipal electoral de Sabinas.

En cumplimiento a lo estipulado por las leyes electorales para el proceso en el que se elegirá al próximo presidente municipal de Sabinas, Chano Diaz, entrego la documentación que lo acreditan como candidato para la alcaldía de Sabinas, por el partido Verde Ecologista.

El mismo llegó acompañado de sus familiares, amigos, militantes y simpatizantes del partido al cual representa t65mismos que arriban tras una caminata por toda la avenida madero y Zaragoza hasta llegar a las instalaciones del IEC, con porras de si se pudo.

Afirmo que su planilla la integra el pueblo, gente de nuevo Barritarán, Celote, Agujita, Sabinas; quiso escoger a todos los personajes que conocen bien aquí, y que les duele este municipio, cada sector.

La planilla de Chano Díaz, está conformada con personas del pueblo, Recalco "vamos a trabajar con el pueblo, escogí gente de pueblo, gente que quiera aportar".

La misma la encabezando José Feliciano Diaz Iribarren, en la senaduría: Brenda Selene Carrillo Carrillo; regidurías: Álvaro Jaime Arellano flores, Estela Martínez Gámez, Gregorio Garza Balli, Luz María Bautista Padilla, Rubén García Durán, Adelaida Valdez Venegas, Jesús Filiberto Barajas Lozano, Eudelia Navarro Villanueva, Juan Francisco Rangel Sánchez, Araceli barra Ponce, Guillermo Maldonado Barbosa.

En la sindicatura suplente: Adriana Priscila Rodríguez Murillo, Jaime Humberto López Villanueva, Julieta Elizabeth Molina Godina, Víctor Hugo Palacios Córdoba, Leticia niño Hernández, José Rolando Muñoz Vázquez, Reina Esperanza Rodríguez Palacios, José Alfredo Mercado Rey, Sandra Leticia Navarro Villanueva, Francisco Alejandro Rodríguez Portillo, María Luisa Zúñiga Hernández, Manuel Rodríguez Álvarez.

En su mensaje puntualizo que los que me conocen saben que tiene muchos años trabajando por este proyecto, por ese Anhelo que quiere para Sabinas; y el día de hoy se le dio; Agradeció al partido verde quien le abrió sus puertas y los recibe con mucho gusto.

Con la alegría reflejada en su rostro dijo: "Me acompaña toda su familia y como ven gran parte del pueblo que quiere que los represente, y Yo estoy representado a través de ellos, voy a hacer su voz y aquí estamos con todo el pueblo"

Al cuestionarle sobre sus proyectos mencionó que va a esperar los tiempos para presentar su plan de trabajo, para así ponerse a trabajar, que será en todos los rubros

Afirmo que esta será una campaña de respeto," a pesar de que todos ustedes, vieron lo que me pasó con la encuesta que no me respetaron, y Yo no me voy a pelear con nadie, al contrario, Yo vengo a proponer y nunca voy a tratar de decirle nada a nadie.

Agregó que todavía no tiene planeado dónde va a dar su arranque de campaña, pero pretende iniciar con su familia desde el Santísimo porque quiere que Dios los bendiga, y que le vaya bien en este proyecto. "Ahí voy a empezar muy probablemente". Finalizó