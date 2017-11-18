Chocan y atropellan a joven en la San Isidro

Un choque terminó con una persona atropellada la madrugada de ayer en la colonia San Isidro.

El aparatoso accidente se registró alrededor de las 00:00 horas, sobre el cruce de la calle Victoria y la calle Nogales de citado sector, trasladándose socorristas de Cruz Roja para liberar al herido que quedó bajo las llantas.

El lesionado se identificó como Carlos David Maldonado Sánchez de 19 años.

Elementos de Control de Accidentes informaron que el atropellamiento ocurrió después de un fuerte choque entre una camioneta Honda CRV, color gris y un auto Dodge Caliber, color arena.

La Honda era conducida por Manuel de Jesús Olloqui Martínez quien transitaba por la calle Victoria y al llegar al cruce con la calle Nogales fue impactado por el Dodge, conducido por José Enrique Rangel Ibarra de 26 años.

Tras el fuerte impacto el conductor de la Honda perdió el control y terminó arrollando al joven quien desafortunadamente caminaba por el lugar, al momento que se registró el accidente automovilístico.

Socorristas de la Cruz Roja liberaron al lesionado y tras estabilizarlo lo trasladaron al hospital Amparo Pape de Benavides para su atención médica, mientras que los conductores fueron detenidos por elementos de Control de Accidentes.