Cientos de médicos rechazaron la vacuna

Menos del 10 por ciento de los trabajadores de la salud rechazaron vacunarse contra el Covid-19 en la región centro, decidieron trabajar bajo su propio riesgo durante la pandemia, la cual sigue cobrando vidas de más médicos, los que hayan cambiado de opinión, deben esperar para la vacunación dirigía a la población en rezago.

Fueron 9 mil 500 los trabajadores que ya completaron su esquema de vacunación con el biológico Pfizer, entre médicos, enfermeras, especialistas, químicos, entre otras áreas de la salud en la región centro.

Sin embargo, fueron pocos los que no quisieron la vacuna por motivo de enfermedad o temor a una posible reacción a la vacuna. Hasta el momento han fallecido dos médicos que no quisieron ser inoculados, uno ya jubilado y el otro estaba activo en la Clínica 86 del Seguro Social, Guillermo López Arenas y Ezequiel Narváez Ramírez.

"Los que no se aplicaron la vacuna siguen trabajando, no se les puede impedir, pero tienen que extremar sus precauciones y cuidados al atender pacientes para no contagiarse. Los que ya deseen la primera dosis, tienen que esperar cuando le toque a la población rezagada, pero no hay fecha hasta el momento".