Cierra Fundación que apoya a niños con cáncer

Luego de 5 años, la Fundación Sofia Sipi dejará de atender casi por completo a 20 niños con cáncer en la región centro, pero a pesar que su presidenta anunció el cierre de las instalaciones, aseguró que seguirá apoyando con la tecnología epigenética que les quita efectos secundarios de los tratamientos oncológicos.

Martha Díaz Moll indicó que pese a que desde enero del 2023, no contará con un local para poder atender a los niños con cáncer, ya que se mudará de ciudad y quienes también apoyan a la fundación, no podrán dedicarse de lleno a la organización, se seguirá ayudando a las familias de los pequeños.

Destacó que desde hace años ha entregado cajas de tecnología Epigenética, la cual les quita los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos. La asociación entrega 10 tratamientos mensuales, lo que equivale en valor económico de 16 mil 190 pesos, los cuales se seguirán donando.

Esto lo hizo público mediante su red social de Facebook, donde menciona que desde hace dos meses no se están realizando las terapias a los niños, mediante psicólogas y otras especialistas voluntarias, e incluso ya se tienen que retirar las cosas de la casa ubicada en la colonia Guadalupe.

“Es una labor que no cualquiera se avienta, pero si hubiera alguien que estuviera dispuesta a hacerse cargo y tenga experiencia, pero sobre todo le gusten los niños, yo encantada de donar lo que tengo en la fundación. Quien esté interesado, ya sea una persona o empresa u otra asociación”.

Señaló que a mediados de diciembre realizarán la posada a los niños, siendo una forma de despedida y agradecimiento a los padrinos que han seguido apoyando a la fundación, a pesar de la situación económica y a la pandemia del Covid-19.