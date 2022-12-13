Cierra SIMAS con números positivos

El Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento cerrará el año con números positivos, con un incremento de 9 millones de pesos, con proyectos de inversión en obras de infraestructura en los municipios de Monclova y Frontera.

Al cierre del 2022 se registrará una inversión de 66 millones de pesos, una cifra superior a lo que se había proyectado para este año, gracias a la buena administración y los ingresos que se obtuvieron con el pago del servicio.

Eduardo Campos Villarreal, Gerente de SIMAS informó que se está cerrando el año fuerte, con obras de inversión en ambos municipios, con la reposición de tuberías de drenaje, con lo que se mejorará el servicio.

Actualmente se llevan a cabo los trabajos en las colonias La Sierrita, y en el Fraccionamiento Benavides.

Mencionó que el sistema cerrará el año con números negros, y recurso en caja, que permitirá operar el siguiente año, para iniciar en buenas condiciones, además esperan la devolución de los pagos de 14 millones de pesos, por el pago de Derechos de Agua por parte de Comisión Nacional de Agua.

Indicó que en el estado de Coahuila, únicamente el sistema de Saltillo y el de Monclova, están al corriente en el pago de derechos, por lo que reciben este recurso etiquetado exclusivamente para la realización de obras.

“Nosotros realizamos todos los trámites esperando que llegue el recurso para iniciar fuerte el próximo año, con la realización de obras”, indicó.