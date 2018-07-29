Cierran Carranza por obra de drenaje

A partir de ayer y durante una semana, calles del primer cuadro de la ciudad permanecerán cerradas, debido a una obra de cambio de tubería del drenaje, lo que genera confusión entre los automovilistas.

Empezaron en la calle Venustiano Carranza que permaneció cerrada, conductores tuvieron que buscar vías alternas como la calle Allende, hubo congestionamiento vehicular y es que no se avisó del cierre de la calle.

La obra contempla la introducción de aproximadamente 800 metros lineales de tubería para el drenaje en diferentes calles de la Zona Centro, por lo que los ciudadanos tendrán que tomar sus precauciones.

Según trabajadores de la obra se contempla trabajar durante una semana, pero esto depende de las condiciones del clima para que puedan operar conforme a los establecidos, con ello no afectar a los ciudadanos que a diario transitan por esta parte de la ciudad.