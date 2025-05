Cierran jardín de Niños Federico Froebel en Monclova

Monclova, Coahuila.– Este martes, padres de familia del Jardín de Niños Federico Froebel tomaron la decisión de colocar un candado en el portón principal del plantel como medida de presión, ante la falta de respuesta de autoridades educativas y federales respecto al mal estado de la instalación eléctrica y a la desaparición de recursos del programa "La Escuela es Nuestra".

Alumnos llegaron acompañados de sus padres, solo para encontrar el portón cerrado. En la imagen se observa a los niños de espaldas, mirando hacia la reja metálica, sin poder ingresar.

De acuerdo a padres de familia el jardín de niños permanece sin aire acondicionado desde hace semanas debido a un cortocircuito ocasionado por una instalación eléctrica deficiente. A esto se suma que la persona encargada de administrar los recursos del programa federal no ha regresado al plantel desde octubre del año pasado, ni ha entregado la tarjeta bancaria ni rendido cuentas del dinero asignado.

"Tomamos esta medida porque no nos dejaron otra opción", señaló una madre. "Nuestros hijos no pueden estar en un aula con temperaturas tan altas. Ya se presentaron casos de golpe de calor y nadie nos da solución. El kínder no se va a reabrir hasta que veamos resultados concretos". Mientras tanto, el portón sigue cerrado y la incertidumbre crece entre los padres, preocupados no solo por la salud de sus hijos, sino también por el destino del recurso público que debía beneficiar al plantel.