Cierran Juzgado Penal tradicional

Debido al bajo número de expedientes, el Juzgado Penal del sistema tradicional desapareció y los casos que se encuentran en investigación fueron enviados a Saltillo donde continuarán los trámites.

El magistrado del Distrito Judicial de Monclova, Miguel Ángel Ramírez García comentó que desde hace unos días desapareció por completo el juzgado penal tradicional, pues eran muy pocos los expedientes que estaban en proceso.

Indicó que desde la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal la totalidad de los expedientes se fueron al sistema adversarial, mientras los que se registraron antes del 23 de mayo del 2013 siguieron en investigación.

Aseguró que durante todos estos años concluyeron importantes casos logrando un abatimiento importante de los casos que se tenían pendientes, es por ello que ya era necesario cerrar este juzgado.

“Los expedientes que se quedaron pendientes fueron enviados a Saltillo donde habrá un juzgado único del sistema tradicional donde seguirán con las investigaciones para tratar de resolverlos”, recalcó el Magistrado.

Asimismo, Ramírez García comentó que las personas con algún expediente pendiente pueden solicitar información para conocer los avances que se tienen.