‘Cierran’ la llave a SIMAS

En un 50 por ciento se redujo el presupuesto de la federación a CONAGUA, con lo que se afecta drásticamente la operatividad de los Sistemas de Agua y Saneamiento en el país, así lo señaló Mario Zamudio Miechielsen Gerente de SIMAS Monclova-Frontera, quien dijo que se reducirá de 86 a 45 mdp los que se asignarán.

Señaló que es un duro golpe el que se ha venido registrando, ya que desde el 2006 hasta la fecha se redujo en un 86 por ciento el presupuesto que se destinaba dentro de este rubro, lo que ha afectado las obras e inversiones en los municipios.

La Cámara de Diputados acaba de presentar la Ley Federal de Ingresos, y está integrando el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el que se están aplicando recortes en diferentes rubros.

“El presupuesto federal se está dirigiendo a la gente y se está quitando a áreas como salud, el agua, todos los apoyos, prácticamente nos están dejando sin recursos, con lo que se tiene que reducir los proyectos de inversión”.

El Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento Monclova-Frontera, recibió este año 13 millones de pesos dentro del programa PRODDER (Programa de Devolución de Derechos del Agua) y el próximo año tan sólo se recibirán 6 millones de pesos, para reinvertir en las obras.

Comentó que incluso este año, CONAGUA adeuda 10 millones de pesos al sistema de esta ciudad como parte de este programa, el cual se debió pagar desde agosto, pero se encuentra detenido por estrategias del nuevo gobierno.

Mario Zamudio mencionó que este tipo de acciones ponen en dificultades financieras a los sistemas y se complica al no haber un incremento representativo en las tarifas del sistema de agua.

Es por eso que se tienen que intensificar las acciones para recuperar la cartera vencida por medio de cortes de agua, lo cual ha logrado incrementar los ingresos mensuales que existen en la dependencia, pero indicó que la mayor parte de los sistemas de agua y saneamiento en el país están quebrados.