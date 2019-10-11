Cierran paso a la delincuencia

Con la implementación de las mil 300 cámaras de video vigilancia y el programa de radio comunicación que se busca para la policía en el estado, Coahuila estará a la vanguardia de seguridad en el país, esto aunado con los convenios que recientemente se firmaron con los estados de Chihuahua y Durango.

Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador.

Coahuila mantiene un fuerte trabajo en materia de seguridad, colocándose como el estado más seguro del norte del país y el cuarto a nivel nacional, gracias a las estrategias que se han implementado.

Con la finalidad de cerrar el paso a la delincuencia el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís firmó un convenio con los estados de Nuevo León y Tamaulipas para trabajar de manera conjunta y ha dado buenos resultados.

Ahora también se estableció un convenio similar con los estados de Chihuahua y Durango, con lo que el estado prácticamente tiene cubiertas todas las posibles entradas de los grupos delictivos. Señaló que en estos momentos se realizará un análisis para ver cuáles son los puntos que tiene que atender cada una de las entidades, lo cual se dará a conocer dentro de la reunión con las organizaciones.El Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, señaló que dentro del convenio se estableció la vigilancia de las brechas que conectan a los estados y que son utilizadas por personas del crimen organizado, se analizarán y destruirán aquellas que únicamente se utilizan con fines delictivos.

“Están haciendo un diagnóstico todos los equipos que convergen en materia de seguridad, Secretarios de Seguridad, Fiscales, el Ejercito Mexicano y la Guardia Nacional que existe dentro de este nuevo convenio y de ahí definiremos donde van a ser los operativos, que es lo que vamos a hacer y que tecnologías podemos adquirir”.

Mencionó que al igual que Coahuila, Chihuahua y Durango cuentan con sistema de video vigilancia, lo que permitirá que se pueda tener un sistema de control de las actividades y el movimiento que se registra en estos estados. En Coahuila son mil 300 cámaras las que se instalarán, las cuales se colocarán además de los municipios en las carreteras y brechas, para detectar la actividad que existe. Señaló que además están en espera de la liberación de recursos por parte de la federación para la adquisición del equipó de radio comunicación para toda la policía en el estado, los cuales contemplan que entren en función en el mes de enero, y de lograr esto, Coahuila se colocaría a la vanguardia en materia de seguridad.