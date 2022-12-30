Cierran por Covid guardería del IMSS

MONCLOVA., COAH.-Las salas de Maternal y lactantes de la guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social permanecieron cerradas jueves y viernes debido a que dos docentes resultaron positivas a covid-19, por lo que de forma inmediata se dio aviso a los padres de familia y se creó un cerco epidemiológico, por lo que hasta el próximo lunes se reanuda el servicio en todas las salas.

Padres de familia que llevan a sus hijos a esta guardería comentaron que el pasado jueves fueron avisados de la situación de las docentes, quienes al presentar un cuadro gripal, procedieron a realizarse la prueba, resultando positivas a la enfermedad, por lo que fueron puestas en aislamiento domiciliario de forma inmediata para evitar riesgos entre los menores.

Mencionaron que en cada una de las salas hay aproximadamente 20 niños desde recién nacidos hasta cinco años de edad, por lo que se prefirió cerrar las salas, realizar la sanitizacion de las mismas y el lunes reabrir de forma habitual.

Es importante señalar que no existe un riesgo de contagio debido a que ambas docentes se aislaron de forma inmediata desde que presentaron los primeros síntomas de la enfermedad, sin embargo se solicitó a los padres de familia mantener en observación a sus pequeños hijos y avisar en caso de cualquier cambio en su salud.