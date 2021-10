Cierran por fumigación Guardería KidZone

Cierran la guardería KidZone por "fumigación", hasta el momento no hay avances más padres de familia vayan a interponer una denuncia ante los malos tratos que recibieron sus hijos, y aunque habían quedado en reunirse para comparar los casos, el diálogo no se ha concretado.

En días pasado se dio a conocer otro video donde una trabajadora mueve a un niño con los pies y a otra bebe la mueve de la cuna hacia el piso agarrándola de los brazos, aunque no son acciones violentas o agresivas, muchos padres de familia consideraron que no fue la forma adecuada de tratar a los menores.

"Los papás habían quedado de reunirse, pero no lo han hecho y hasta el momento no hay actualización de los casos en guardería. No estaban comentando que estaban fumigando las instalaciones y que por eso tenían la cortina abajo, ahí el tema es la licencia de funcionamiento y ver si trae como consecuencia que se la quiten".

El regidor César Menchaca indicó que se busca que haya más pruebas dentro del proceso de investigación y que la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia pueda tener acceso a otros casos de maltrato, sin embargo, se dijo que el disco duro había sido formateado, por lo que toda la información ya no está disponible.