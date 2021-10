Cierran primaria por contagios Covid-19

Suspenden clases presenciales en la escuela primaria Rafael Ramírez Castañeda luego de presentarse 2 casos de Covid-19, un alumno de primer grado y una estudiante de sexto grado, las autoridades educativas y de salud dieron una semana de clases virtuales para descartar más brotes.

El director regional de Servicios Educativos, Félix Alejandro Rodríguez Ramos, mencionó que se realizaron 18 pruebas de antígeno a los alumnos de primer grado, compañeros del primer caso positivo, quienes dieron negativo.

Sin embargo, los padres de familia habían solicitado que se hicieran prueba los hermanos que también estudian ahí, y se detectó a una alumna de sexto grado, y aunque las autoridades habían señalado que no era motivo de alarma, decidieron cerrar el plantel durante una semana.

"Paso algo muy particular porque no se detectó donde se originó el contagio en el primer caso, la otra alumna no tuvo contacto con el de primer grado, pero al reunirse el sector salud y educativo, se tomó la decisión de mejor suspender las clases presenciales, y seguir mientras tanto de forma virtual".

Con este plantel ya suman 4 instituciones educativas que han recurrido al cierre de las instalaciones, es la Secundaria 39 Jaime Torres Bodet, el Colegio Guadalupe Victoria y el Colegio Panamericano.