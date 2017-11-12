Cierran un mes la calle Juárez

A lo largo de un mes la Calle Juárez de la Zona Centro permanecerá bloqueada por trabajos de obra de drenaje que realiza el departamento de Simas.

La Dirección del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento detalló que la tubería en este sector se encuentra obsoleta, por lo que constantemente se registraban tapones y generaban derrame de aguas negras.

Con una inversión de 447 mil 026 pesos en un periodo aproximado de 30 días se contempla la ejecución de obra de reposición de Atarjeas y 21 descargas en calle Juárez, entre calle Abasolo y Juan Barrera de la zona centro de Monclova los metros lineales que se habrán de sustituir son 140 metros.

Desde el pasado lunes la dependencia entrego volantes a los comercios que se encuentran ubicados en esta arteria para que tomaran sus precauciones, en un inicio se les informó que se trabajaría solo por un carril, sin embargo los trabajos se tendrán que hacer por el centro de esta calle y presumiblemente si se habrá de cerrar en su totalidad.