Circula transporte público modelo 93

En la cuerda floja unidades de trasporte colectivo de la ruta Praderas, Miravalle y Carranza por circular con modelos antiguos y en pésimas condiciones, el modelo más antiguo que aún trabaja es una unidad modelo 93.

El área de Transporte Municipal pidió a concesionarios de las rutas antes mencionadas renovar sus unidades o de lo contrario serán sacados de circulación.

Lo anterior lo dio a conocer el titular del área Enrique Luna, asegurando que circulan cerca de 260 camiones de transporte, el 85% ha cumplido con los compromisos realizados desde el año 2015 cuando se aplicó un aumento de tarifa.

Sin embargo el 15% no ha cumplido con dichas responsabilidades y han sido acreedores de constantes multas, ya sea por no portar el uniforme, por circular en malas condiciones o por un mal servicio al usuario, son infracciones que oscilan hasta 800 pesos.

“De hecho deben de sacarse de circulación los modelos antiguos como este modelo 93 de Praderas, me pidieron prórroga y se termina para mediados del mes de diciembre, en caso de no cumplir serán sacados de circulación”, finalizó.