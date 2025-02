Circulan sin seguro el transporte público

El transporte público no cuenta con un seguro que cubra los accidentes en los que se vean involucrados los operadores y su unidad. Un claro ejemplo de esta vulnerabilidad ocurrió hace unos días, cuando un camión de la ruta Guerrero atropelló a una mujer en la Zona Centro.

Samuel Saucedo, concesionario de la ruta Calle 11 y líder del transporte municipal, expresó su rechazo al actuar del operador, quien abandonó a la víctima tras atropellarla.

Subrayó la necesidad de establecer un control más riguroso en la contratación de choferes, asegurándose de conocer sus datos básicos y realizando exámenes antidoping para garantizar la seguridad y responsabilidad en el servicio.

El líder del transporte también recordó un incidente similar ocurrido hace algunos años en la ciudad, donde un hombre fue atropellado y, al igual que en el caso reciente, el chofer huyó del lugar.

En ese entonces, la tragedia terminó con la muerte de la víctima, pero el operador se presentó al día siguiente ante las autoridades.

"Es comprensible que el chofer también se haya asustado, pero ya ahorita, debe de presentarse por él mismo, porque si no todo va a recaer en el dueño. No puede ser que no se sepa quién traía el camión y la identidad de la persona", comentó.

Hasta el momento, no ha circulado ninguna información entre los concesionarios y operadores sobre la identidad del chofer involucrado en el accidente.

Samuel Saucedo mencionó además que las unidades de transporte público en Monclova no cuentan con un seguro que cubra este tipo de incidentes, lo que deja en una posición vulnerable al dueño de la unidad, quien es el único responsable ante cualquier accidente.

Sin embargo, destacó que en la ruta Calle 11, donde él tiene control, se realiza un manejo más estricto: los operadores deben someterse a exámenes de antidoping, y cada camión cuenta con GPS para su localización.