Circularán 700 mdp al reactivar AHMSA

Con la posible reactivación de Altos Hornos de México (AHMSA) volverá a circular en la región centro cerca de 700 millones de pesos, reactivando gran parte de la economía local y brindando esperanza a las familias.

Así lo dieron a conocer diversas cámaras empresariales de la región tras el anuncio de Francisco Orduña, Vocero de la empresa acerera, quien dijo que durante la semana el gobierno federal ha permitido destrabar condiciones que impedían avanzar en las negociaciones y que en breve se podría dar el reinicio de la siderúrgica, así como los inversionistas asuman formalmente el control de AHMSA.

Al respecto, al Cámara Nacional del Comercio (CANACO), externó que ya era hora porque tanto el comercio como el resto de los sectores han sufrido la falta de recursos de la empresa, pues las ventas bajaron de un 40 al 50 por ciento.

“Por mes se erogaban 700 millones de pesos en nómina de los trabajadores sindicalizados como de confianza, esperemos que en breve se reactiven las áreas y ese recurso pueda volver a circular en la región”.

Así mismo, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eugenio Williamson Yribarren, señaló que la reactivación de la acerera dará nueva esperanza a la región centro, por lo que esperan que en esta ocasión si se cumpla.

“Qué bueno que haya existido voluntad por parte del gobierno federal por destrabar un poquito las cosas porque miles de familias se están viendo afectadas y hay mucha gente que tiene más de dos meses sin cobrar, que la está viendo difícil ahorita y no queremos saber cómo le harán con el recibo de luz”.

De igual forma, la Coparmex Monclova presidida por Mario Coria Rohell, mencionó que ven con buenos ojos que se restauren los productos de producción en AHMSA y que la ciudad vuelva a recuperar los empleos que no están siendo cubiertos, como con las prestaciones que los trabajadores necesitan para el bienestar de las familias.

“No hay más que esperar a ver qué sucede en los próximos días, esperemos que sea lo más pronto posible y no hablen otra vez de esperar semanas o meses, ya está muy desgastada la economía de la región”.