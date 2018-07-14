Cirugías para adelgazar serán públicas en Coahuila

El Estado ofrecerá en sus hospitales públicos cirugías bariátricas (para bajar de peso) como opción de tratamiento para combatir casos de obesidad graves, pues Coahuila ocupa el primer lugar a nivel nacional en el problema, informó la Secretaría de Salud de la entidad.

Además, en otro tipo de operaciones se implementarán procesos de mínima invasión.

En su comparecencia ante el Congreso del Estado, el titular de la dependencia, Roberto Bernal, dio a conocer que recibirán del Gobierno Federal recursos por 250 millones de pesos para infraestructura y equipo hospitalario.

“Nuestro estado es el primer lugar en obesidad, trabajaremos con ellos y seremos de los primeros estados con cirugías bariátricas. El doctor (José) Narro (secretario de Salud federal) nos ofreció 250 millones para infraestructura hospitalaria, tendremos mejores equipos y en ese proyecto van estas cirugías para el combate a la obesidad”, detalló.

En ese sentido, señaló que en el estado un 60 por ciento de los adultos padecen sobrepeso u obesidad, por lo que después de un diálogo con el gobernador, Miguel Riquelme,se tomó la determinación de incluir estos procedimientos.

“Muchos recurren a las pastillas, dieta, ejercicio y bajan de peso, pero al año tienen más peso que cuando empezaron. Hay casos en que lo único que sirve es la cirugía bariátrica, porque los bajamos de peso, evitamos problemas de articulación y todo lo que conlleva la obesidad mórbida”, expuso Bernal.

A nivel nacional, el reconocimiento de la cirugía bariátrica como método seguro y eficaz para el manejo de la obesidad y la diabetes tipo 2 está estancado en el Senado. Desde abril, miembros del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad de México han solicitado su voto a los legisladores para que la iniciativa se ratifique en la Ley General de Salud.

“Esto sentaría las bases para que más pacientes que no pueden acceder a la cirugía por el costo puedan hacerlo”, argumentaron.

Mínima invasión

El secretario de Salud también expuso que en las diferentes cirugías que ya realizan en los hospitales del estado se buscará que sean de mínima invasión, por lo que ya se llevó a cabo una licitación para el equipo.

“Mínima invasión para cirugía general, artroscopia, urología, cirugía ginecológica y de tórax, todas estas serán de mínima invasión en los principales hospitales del estado”, resaltó Roberto Bernal.