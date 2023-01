Ciudanía se una a favor de AHMSA

Ciudadanos se unen en favor de Altos Hornos de México y esperan que la empresa, que en estos momentos atraviesa por un mal momento, se recupere y continue siendo el principal motor económico de la región Centro.

Trabajadores, ex trabajadores, funcionarios, políticos, así como personas ajenas a AHMSA manifiestan su apoyo a la siderúrgica, que durante años ha generado empleo e impulsado el desarrollo de la región.

"Como trabajadores sentimos esta impotencia de ver cómo se paraliza nuestra fuente de empleo y queremos que siga adelante como en los mejores tiempos, de aquí todos hemos hecho nuestro patrimonio y educación de nuestros hijos, por lo que apostamos a que siga adelante nuestra empresa", indicó Adolfo Ramírez Hernández obrero de la Sección 288 de AHMSA.

Añadió que a pesar de los malos comentarios que existen en contra de la empresa, Altos Hornos de México es una de las empresas mejor pagadas, donde la mayoría de la gente quisiera estar por el sueldo y prestaciones.

A pesar de la difícil situación por la que pasa la empresa, los trabajadores se manifiestan su apoyo a la siderúrgica.

"Yo soy AHMSA desde el 12 de abril de 1985, tengo 37 años laborando como obrero vaciando el mejor acero con las normas nacionales e internacionales de calidad de acero liquido (...) y a seguir sumando mas años, te quiero AHMSA" señaló Raúl López Olvera a través de redes sociales.

Otros obreros como Ernesto Ramírez y Alan Flores, señalaron que hay que ser optimistas y confían en que saldrán delante de este problema, así como manifestaron su apoyo con el Presidente del Consejo Administrativo de AHMSA, Alonso Ancira.

Así mismo condenaron el revanchismo político que existe por parte de Gobierno Federal, en donde los trabajadores, los ciudadanos se han convertido en un daño colateral en esta disputa que mantiene el Presidente Andrés Manuel López Obrador con el Presidente del Consejo Administrativo de la empresa.

"El gobierno no se cansa de decir que no va a salvar empresas, entonces como indemnizó a las viudas de la Mina "El Pinabete" pagando 4 a 5 millones a las viudas de esa mina que es particular, de quién aún no se sabe, solo se sabe que vendía carbón a CFE y daba pagos miserables a los mineros, ahí se olvidó el Presidente que no apoya empresas particulares", se indicó.