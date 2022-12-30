Clama apoyo Don Lorenzo

MONCLOVA., COAH.-Luego de que el pasado miércoles la casa del señor Lorenzo Quitzian Sánchez ardiera debido a que una vela cayó al suelo y quemó todo a su paso, el hombre de 85 años de edad clama apoyo al a población, ya que sus muebles, ropa y enseres del hogar fueron consumidos por el fuego.

Aunque autoridades y vecinos ya se encuentran realizando las labores de limpieza en el domicilio ubicado en la calle Mina 128 de la colonia el Pueblo, el señor Lorenzo no cuenta con luz eléctrica en su vivienda, por lo que sin miedo a que la historia se vuelva a repetir, encendió una veladora para alumbrase durante la noche, ya que aunque todo lo perdió en su hogar, está pasando las noches dentro del domicilio entre trapos y muebles quemados.

Sin miedo a que la historia se repita Don Lorenzo volvió a encender una veladora para aluzarse durante la noche. Como don Lorenzo vive solo y no tiene familia, personal del DIF acudió en su auxilio y junto con vecinos y trabajadores de limpieza comenzaron a sacar los escombros del humilde hogar.

El señor dijo que si solicita un apoyo a la comunidad es porque está solo, no tiene familiares que lo vean y aunque sus vecinos le han ofrecido ayuda, no quiere dejar su domicilio, por lo que es urgente que se le brinde una cama, refrigerador, sillones, cobertores, cortinas, ropa y alimentos para que el adulto mayor pueda iniciar de cero.

Personal del DIF Municipal y del área de limpieza de la presidencia municipal llegaron al lugar para comenzar con el retiro de escombros ya que en todo el inmueble existen áreas quemadas e incluso no se cuenta con ventanas y mucho menos cortinas para resguardar a Don Lorenzo del frio durante la noche.

Trascendió que personal del DIF le buscarán un lugar donde pueda descansar al señor Roberto para que con la buena voluntad de los vecinos, la vivienda pueda ser limpiada y rehabilitada ya que por el momento no se encentra habitable.