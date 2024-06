Clama ayuda para ganarse la vida

Una vida de madre soltera, con dos hijos especiales vive Sandra Judith García Barboza que se coloca en la entrada de una tienda departamental ubicada en la esquina de Guerrero y Carranza, para pedir ayuda, lleva consigo a su hija Sandra Michelle de casi 13 años que tiene parálisis cerebral.

"Por las condiciones en que está mi niña no puedo trabajar, porque no tengo quién me ayude con ella", dijo Sandra, y es por eso que busca la caridad de la gente para salir adelante.

Por ello, acude a diario por las mañanas a la tienda Coppel para pedir ayuda de las personas que acuden a este lugar, carga a su niña Michelle y se sube a un camión, durante su estadía en la tienda, la prestan una silla de ruedas para la niña y ella abre y cierra la puerta a los clientes del lugar, en la espera de una moneda.

Pero Sandra Michelle no es la única hija que ella tiene, también tiene un niño de 10 años diagnosticado con hiperactividad y agresividad, además de otra niña de 9 años.

Ellos rentan un cuartito en la Colonia Ampliación Miguel Hidalgo, pagan mil pesos mensuales, además de los alimentos para todos y las medicinas para Sandra Michelle pues una de éstas no la surten en el seguro y cuesta mil pesos.

Pero también, Sandra Michelle debe alimentarse con una leche especial y utiliza pañales, así que todo esto es muy costos.

"A veces me llevo 300 pesos, a veces mucho menos que eso y en otras ocasiones sí nos va bien, pero la verdad es que la mayor parte del tiempo, no completo", indicó Sandra.

Ella se ubica en esta tienda a diario en la búsqueda de la ayuda de las personas que puedan apoyarla al menos con una moneda para salir adelante, dice que su número de teléfono es 8662004031, por si alguien desea brindarles ayuda.