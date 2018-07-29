Clausura Biblioteca Pape campamento de verano

Este campamento se logró gracias a la grata relación existente entre FIME Unidad Norte UAdeC, la empresa It Soft y Coecyt Coahuila y claro, la Biblioteca Pape.

Durante la clausura los asistentes también tuvieron la oportunidad de conocer a las autoridades que estuvieron involucradas en la organización del campamento. Iniciando con el coordinador de la Biblioteca Pape, Antonio Sonora, quien manifestó estar muy contento ya que la participación fue de 90 niños de edades entre 6 y 12 años:

“Los niños aprendieron a ver la ciencia como una forma de vida, una forma donde la creatividad es más importante que el conocimiento. En este campamento los niños llevaron a cabo proyectos de desarrollo de ciencia a través de la metodología y el material de lego educación en materiales de ciencia y robótica los cuales vamos a poder apreciar en unos instantes”, comentó el coordinador Antonio Sonora y agradeció la presencia del director de Campo San Antonio Fundación Pape, Lic. Carlos Villarreal Pérez, quien en seguida dirigió también unas palabras:

“Quiero agradecer primero que nada a los medios de comunicación que nos acompañan, así como los padres de familia que sin lugar a dudas son los grandes partícipes para cumplir con la meta de que los niños asistan todos los días, tenemos la ilusión de los niños de asistir pero si no tenemos el apoyo de lo padres que están trayéndolos e impulsando su desarrollo no tendríamos esta excelente asistencia.

Agradecer así mismo al Ing. Talamantes y resaltar el trabajo de los alumnos de la FIME que sin lugar a dudas ellos fueron los maestros claves para desarrollar estos cursos a través del Ing. Rolando. Si no hubiéramos tenido el apoyo de ellos durante estos 15 días no se hubieran podido lograr los cursos.

Agradezco también al Ing. Arturo por este apoyo que brindamos, es muy importante el tema de cada quien poner su granito de arena porque a veces como organización tenemos recursos limitados pero si sumamos los recursos integramos este tipo de programas que tiene cada uno. Ellos como empresa privada que están brindando una labor social. Si todos brindamos ese recurso con el que contamos: el recurso humano con el que cuenta la U.A de C. el recurso que tenemos en la biblioteca junto con el Gobierno del Estado que nos facilitó algunas de las instalaciones de Ciencia y Tecnología y también algunos de los proyectos que encabezó la empresa del Ing. Arturo; sin todo eso no hubiéramos podido llevar a cabo estos grandes talleres, muchas gracias por esta coordinación, creemos que es el inicio de muchas cosas más”.

A continuación tomó la palabra el Ing. Arturo Correa Ramos, representante de la empresa It Soft.

“Nosotros tenemos el slogan “Imaginación que trasciende” si me preguntan qué le pediría a los papás es que motiven a la imaginación, realmente la inteligencia y lo que se requiere hoy es eso, imaginación. Este curso fue inspirado en los niños. Nuestras expectativas fueron superadas en este Campamento. Quiero agradecer también a los papás por traerlos todos los días y por motivarlos. Nosotros tenemos un plan, esto no es un evento aislado. Empezamos la batalla robots con las universidades, se quiere invitar a más compañías que quieran unirse, sumar y generar algo realmente noble y auténtico para las nuevas generaciones y de paso nosotros a ver qué aprendemos.

Tenemos una nueva iniciativa, de esto queremos rescatar a niños que quieran participar para el club de robótica y que el siguiente año participen en la batalla de robots y llevarlos a competir fuera. Ir generando la semilla para las demás generaciones y llevarlo realmente a trascender. Quiero agradecer a mi equipo de trabajo y a mi familia.

Para continuar con la charla de clausura el Director General de la FIME, Ing. Talamantes Arredondo, dirigió algunas palabras:

“Yo quiero agradecer a la fundación Pape por permitirnos conocer todo lo que tiene la fundación para la educación de los niños y también a It Soft por ese afán de que los niños sigan creciendo y aprendiendo. Entre ambas instituciones se creó una aventura excelente en estos 15 días, en donde la fundación pone todos los medios e infraestructura y la Facultad pone los instructores, e It Soft por buscar que los niños sigan aprendiendo.

En esta aventura que emprendimos y que se planeó desde hace tiempo, hoy nos da mucho gusto haber tenido a tantos niños, fue tan gratificante verlos trabajar, se armaron grupos de 6 personas por instructor y en ese momento se distinguían los líderes, los mecánicos, los organizadores; se armaron tantas posibilidades que ahorita tendremos un orgullo enorme de que ustedes vayan y vean el resultado de ese enorme esfuerzo de 15 días. Esta historia va a continuar, fue un éxito enorme el que tuvimos esta vez y queremos seguir explotandolo.

Proyectos y perspectivas del desarrollo que tendrá este campamento a mediano plazo sobre lo que viene en un futuro para la semilla que fue sembrada durante este Campamento de Ciencia y Robótica.