Clausura SSA seis carnicerías

Seis carnicerías de Monclova, Castaños y San Buenaventura han sido clausuradas en lo que va del 2017, por no cumplir con las reglas de higiene y documentación que solicita la Secretaría de Salud.

La jefa de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria informó de dichas cifras tras asegurar que siguen los operativos para detectar carne contaminada a la venta al público.

La doctora Rosa Nilda Arocha Méndez informó que rutinariamente están verificando las carnicerías para revisar la procedencia de la carne, el mantenimiento y demás condiciones que tienen estas.

Aunque es competencia de Seguridad Pública el vigilar los casos de abigeo, declaró que la Secretaría de Salud realiza la investigación del robo de ganado y esas cosas que pudieran estar a exhibiéndose en los establecimientos a la venta a la población.

Verifican que la carne que salga para el consumo humano cumpla con las especificaciones de normatividad, el departamento de regulación sanitaria revisa tanto los rastros y los mataderos como las carnicerías y establecimientos comerciales que venden este producto.

No se ha detectado carne contaminada, hasta el momento solo se han detectado situaciones de falta de documentación, de fallas en la infraestructura, falta de tarjetón y capacitación al personal por lo que se han aplicado sanciones desde los 1 mil hasta los 6 mil pesos, o bien las clausuras de los establecimientos.