Clausuran áreas de botox en 2 clínicas

Tan solo en el mes de julio la Secretaría de Salud clausuró dos establecimientos de belleza que ofrecen servicios de Botox por no contar con un médico certificado y especializado en esta técnica, sin embargo continúan realizando las supervisiones necesarias en diferentes establecimientos que ofrecen este servicio y no cuentan con cirujanos plásticos, dermatólogos o médicos esteticistas.

Faustino Arocha titular de la Jurisdicción Sanitaria Cuarta informó que después de un hecho lamentable y en el que una mujer perdió la vida tras practicarse presuntamente una cirugía plástica, se reforzaron los operativos en estas clínicas de belleza las cuales solamente se anuncian como SPA pero que también ofrecen la técnica de aplicación de Botox entre otras cirugías estéticas.

“Las estamos revisando como parte del protocolo y que tenemos registrados, y en caso de que no cuenten con lo que ofrece se clausura” “Hemos hecho notificaciones en algunos lugares y tras no comprobar los documentos necesarios para la aplicación por ejemplo de Botox, se clausura solo esa área, no toda la clínica” indicó.

Detalló que se trabaja de acuerdo con la Cofepris y las Personas que hagan algún proceso y que no cumplan de acuerdo a los lineamientos se clausuran de forma inmediata.